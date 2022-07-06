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Як зараз виглядає головна героїня міні-серіалу Корольок - пташка співоча - 59-річна Айдан Шенер

6 липня 2022, 03:42

Драма вийшла на екрани в 1986 році, а "Феріде" за 36 років нітрохи не змінилася.

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Айдан Шенер - як виглядає зараз зірка серіалу Чаликушу / Колаж

Турецька акторка Айдан Шенер пройшла довгий шлях від дівчинки з бідної сім'ї до культової красуні, на місці якої мріяла опинитися кожна дівчина.

Айдан Шенер - зірка драматичного міні-серіалу за мотивами роману Решата Нурі Гюнтекіна Корольок - пташка співоча (Чаликушу). Там вона зіграла головну роль - сильної і незалежної, але в той же час глибокої і вразливої дівчини на ім'я Феріде. За розвитком її відносин з кузеном Кямраном стежили мільйони глядачів по всьому світу.

Шенер до "Королька" встигла завоювати титул Міс Туреччина, і навіть представити свою країну на конкурсі Міс Світу в 1981 році, поступившись перемогою учасниці з Венесуели.

Після конкурсу краси дівчина поєднувала роботу моделі з акторською кар'єрою, а гучний титул забезпечував їй головні ролі. Так в 1986 році, коли вийшов "Корольок" 23-річна Шенер прокинулася відомою не тільки в Туреччині, але й у всьому світі.

Повторити оглушливий успіх Айдан не вдалося, навіть незважаючи на те, що вона продовжувала активно зніматися. Не склалося і особисте життя турецької красуні: вона вийшла заміж по великій любові за футболіста Айхана Акбіна. Жінка подарувала чоловікові доньку Еджем (вона успадкувала красу матері, проте вирішила пов'язати своє життя з архітектурою), та цього йому було недостатньо. Акбіна злила популярність дружини, він мріяв, щоб вона стала зразковою домогосподаркою, через що пара постійно сварилася. Так тривало майже десять років, поки Айхан не подарував Шенер на День народження паранджу. Актриса не оцінила такий подарунок, забрала речі і доньку, і назавжди покинула чоловіка.

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Айдан Шенер - як виглядає зараз зірка серіалу Корольок - пташка співоча / instagram.com/aydannsener

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Зараз Айдан Шенер 59 років. Час від часу вона з'являється на екранах в якості запрошеної гості, проте до публічності не прагне. Актриса веде розмірене життя у власному особняку, а також є активісткою із захисту прав тварин.

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