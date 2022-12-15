Як Маша Єфросиніна виглядає в реальному житті: Леся Нікітюк "спалила" колегу

Зовсім недавно українська волонтерка та ведуча Маша Єфросиніна розповідала, як опинилася на межі смерті через заздрість колеги, а днями її випадково "підставила" Леся Нікітюк.
Леся Іванівна випадково зіткнулася з Єфросиніною в ліфті. Ведучі були раді зустріти одна одну в неформальній обстановці. Тому рідкісний момент умиротворення серед тривог війни жінки вирішили відобразити на селфі, і поділитися ним в соціальних мережах.
Нікітюк сфотографувала себе і Єфросиніну в дзеркалі ліфта - жінки зі щасливими посмішками схилили одна до одної голови.
"Вчора в ліфті зустріла Фро. Дуже пишаюся цією жінкою", - підписала знімок Нікітюк.
Єфросиніна в кадр потрапила без макіяжу і в повсякденному одязі - такою фанати бачать її вкрай рідко. Проте 43-річна ведуча відноситься до того щасливого типу жінок, які прекрасні самі по собі, навіть в "природному середовищі існування".
Раніше колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова показала рідкісне фото з дорослим красенем-сином - 22-річний Єгор з'явився на ніжному Селфі з мамою.
Тим часом легендарного голлівудського актора і зірку бойовиків 80-х Жана-Клода Ван Дамма несподівано помітили на Закарпатті, де він інкогніто відвідав одну з місцевих лікарень.
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