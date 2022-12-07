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Маша Єфросиніна розповіла, як була на межі смерті через пристріт заздрісної колеги

7 грудня 2022, 22:05
З ведучою трапився нещасний випадок, через який він могла померти.
Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна розповіла, як мало не померла через пристріт / instagram.com/mashaefrosinina

Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла шсторію, що холодить кров. Нею вона раніше ніколи не ділилася. У ток-шок з Олею Поляковою Дорослі дівчата вони обговорили відьомство, привороти, пристріти і ворожіння.

Єфросиніна згадала, що чотири роки тому на святі на честь Дня народження колеги і близького друга Юрія Горбунова вона опинилася на волосок від смерті - напоролася на залізний штир, який міг прошити її наскрізь.

"Під водою стирчали такі шпали, залізний штир, який проткнув мені стегно в м'яку частину, в сантиметр від мого живота. Тобто ще сантиметр і він б мені повністю проткнув і вилізл би десь в районі горла, я б була вже мертва", - з тремтінням в голосі розповіла ведуча.

Тоді від болю вона втратила свідомість. А прийшла до тями вже в лікарні. Горбунов подзвонив дізнатися, як у Єфросиніної справи, і порадив звернутися до якогось фахівця. "Він сказав, що він би мені радив піти до якоїсь людини знаючої. "Це, Маруся, шось не те".

Тоді ведуча звернулася до жінки, яка займається подібними магічними справами. У неї Єфросиніна з'ясувала, що на ній пристріт. "Вона сказала, що мені зроблено (пристріт - прим. редактора) на професійну смерть. Але не лише на професійну смерть, а щей на те, що я завжди буду ходити по лезу. Зроблено моєю колегою, якій не дає спокою моя кар'єра. Хто це? Не знаю, але їй з цим жити", - розповіла вона.

Втім, тут Єфросиніна злукавила: коли Полякова перепитала, як склалася кар'єра у цієї колеги, ведуча зазначила, що ніхто навіть не знає, де вона, і чим займається.

Раніше Єфросиніна пройшлася по російській телеведучій, яка захотіла їхати на фронт, і в черговий раз вказала на те, що "хороших росіян" немає навіть серед зовні надійних людей.

Також ведуча розповіла, що допомагає тримати психіку в нормі під час війни, як долає стрес через сильні емоції, які охоплюють її останні 9 місяців.

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