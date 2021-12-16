Jerry Heil заспівала українською мовою хіт дискотеки 80-х Біла ніч Віктора Салтикова

Jerry Heil заспівала Білу ніч групи Форум / instagram.com/thejerryheil

Співачка Jerry Heil закотила своїм підписникам справжню ретро-дискотеку - дівчина переспівала відомий хіт під назвою Біла ніч.

Вечірка в стилі 80-их вдалася на славу: Jerry Heil переклала перший куплет пісні радянського електропоп-гурту Форум на чолі з Віктором Салтиковим українською мовою.

Зберігаючи зміст і запальний ритм оригіналу, співачці вдалося виконати Білу ніч у своєму неповторному стилі.

Шанувальники відзначили, що українською мовою і з голосом Jerry Heil хіт родом з 80-их заграв новими фарбами. Також вони порадили артистці включити динамічну композицію в її постійний репертуар.

Особливо виконання Яни сподобалося її мамі. Жінка прокоментувала творчість дочки: "Дуже класно ❤ Зразу згадала дискотеку в молодості, коли годину випрошувала в мами, щоб вона мене туди відпустила. Дуже приємні спогади ❤Дякую доцюнька ❤❤❤".

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