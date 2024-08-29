Відомий український співак-військовий засвітився в Курській області

Колишній учасник R'n'B дуету TamerlanAlena Тамерлан на час війни призупинив музичну кар'єру, щоб присвятити себе виконанню бойових завдань із захисту країни, волонтерській діяльності, розробці та виготовленню БПЛА.
Про свою службу в соціальних мережах Тамерлан практично нічого не розповідає, проте може поділитися подробицями з друзями. Так з його дозволу ведучий Слава Дьомін опублікував у своєму блозі в Instagram фото артиста в бойовій амуніції в Курській області.
На знімку Тамерлан стоїть біля дорожнього знака з назвами трьох населених пунктів країни-окупанта: Дяконово, Рильськ і Суджа. Як саме і з якої причини він опинився на цьому напрямку, колишній артист не розповів.
Утім, Дьомін у жартівливій формі припустив, що Тамерлан вирішив стати "ухилянтом" та втекти за кордон. Військовий жарт підтримав: "Я по "Шляху" як волонтер".
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