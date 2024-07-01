Відомий український актор розлучився з дружиною-росіянкою: "Історія скінчилася"

Віталій Салій та Анна Арєф'єва були разом 10 років.

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Віталій Салій розлучився з Анною Арєф'євою - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/rjevskay_

Шлюбний союз акторів Віталія Салія та Анни Арєф'євої розпався. Про це артист повідомив у своєму блозі в Instagram.

Пара вирішила не розголошувати подробиць розставання, проте воно, судячи з усього, відбулося в обох партнерів із легким серцем. У своєму прощанні Салій ніжно звернувся до тепер уже колишньої дружини.

"Історія нашої пари скінчилася. Дякую тобі, Анно, за все неймовірне, справжнє і прекрасне, що було. Та наші шляхи всеодно завжди перетинатимуться в один - шлях нашого сина Данила. Тож крокуємо далі!" - написав Віталій.

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Арєф'єва, яка є російською акторкою, і, якщо судити з її сторінки в Instagram, повернулася до рф і живе там із сином від Віталія Салія, також прокоментувала розставання.

"Я пишаюся нами, нашим шляхом, нашим сином, нашим коханням! Я завжди буду любити тебе, і наші десять років... Ми одружилися одразу, і для нас не було перешкод, не дивлячись на те, що вони були... Наша історія - велика! Ми ще багатьом допоможемо, розповівши про неї. Я з величезною вдячністю і легким серцем кажу, що ми з тобою - назавжди рідні, і сміятися і розуміти з півпогляду будемо вічно... Як на чоловіка з жінкою, на нас чекають різні шляхи, і це прекрасно! Люблю нас, відпускаю нас! Вперед і назавжди! Погнали!", - написала Анна Арєф'єва.

Віталій Салій розлучився з Анною Арєф'євою - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/rjevskay_

Хто такий Віталій Салій? Віталій Салій - український актор театру, кіно і телебачення. З 2004 року служить у Київському державному академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Найвідоміші ролі: "Я працюю на цвинтарі", "Крути 1918", "Перші ластівки. Zалежні", "Не зарікайся".

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