Копія мами: Фреймут показала, як подорослішала її молодша донька

Українська телеведуча Ольга Фреймут показала свою молодшу доньку Євдокію. Це вже вдруге за ці кілька місяців зірка телебачення хвалиться своїми дітьми у соцмережах.
На ролику Євдокія розповідає, як потрібно поводитися з гарячими напоями - на чай, щоб його охолодити, не треба дути, інакше він може "розізлитися", а краще його помішувати.
Через довге біляве волосся і світлі очі багато підписників Фреймут зауважили, наскільки дівчинка схожа рисами і поведінкою на свою маму.
- "Яка грація, яка легкість жестів. Дуже схожа витонченістю на вас, пані Ольга";
- "Яка харизма у Євдокії";
- "Копія мами";
- "Яка красуня";
- "Така красива дівчинка".
Ольга Фреймут - інші новини
Раніше старша донька української світської левиці 17-річна Злата Мітчелл показала рідкісне фото зі своїм коханим-іноземцем на ім'я Оскар. Зокрема, парочка разом відвідала модний магазин в США, де і зробила в дзеркалі кілька спільних знімків.
Не так давно Фреймут опублікувала рідкісне фото, на якому вона позувала разом із молодшою донькою Євдокією.
Варто зауважити, що на початку повномасштабної війни в Україні ведуча і журналістка Ольга Фреймут покинула країну разом з молодшими дітьми - семирічним Валерієм і шестирічною Євдокією. Вони оселилися в Лондоні.
Хто така Ольга Фреймут?
Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна коник, зараз-Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.
Прославилася в якості ведучої програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі" 1+1". У 2018 році стала "Директором Школи панянок" в реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".
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