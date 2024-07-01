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Копія мами: Фреймут показала, як подорослішала її молодша донька

Яна Ставська
1 липня 2024, 05:30
161
Маленька Євдокія дала цінну пораду з етикету.
Копія мами: Фреймут показала, як подорослішала її молодша донька
Фреймут продовжує знайомити публіку зі своїми дітьми / Колаж Главреда. Фото: Інстаграм Ольги Фреймут

Українська телеведуча Ольга Фреймут показала свою молодшу доньку Євдокію. Це вже вдруге за ці кілька місяців зірка телебачення хвалиться своїми дітьми у соцмережах.

На ролику Євдокія розповідає, як потрібно поводитися з гарячими напоями - на чай, щоб його охолодити, не треба дути, інакше він може "розізлитися", а краще його помішувати.

Через довге біляве волосся і світлі очі багато підписників Фреймут зауважили, наскільки дівчинка схожа рисами і поведінкою на свою маму.

відео дня
  • "Яка грація, яка легкість жестів. Дуже схожа витонченістю на вас, пані Ольга";
  • "Яка харизма у Євдокії";
  • "Копія мами";
  • "Яка красуня";
  • "Така красива дівчинка".

Ольга Фреймут - інші новини

Раніше старша донька української світської левиці 17-річна Злата Мітчелл показала рідкісне фото зі своїм коханим-іноземцем на ім'я Оскар. Зокрема, парочка разом відвідала модний магазин в США, де і зробила в дзеркалі кілька спільних знімків.

Не так давно Фреймут опублікувала рідкісне фото, на якому вона позувала разом із молодшою донькою Євдокією.

Варто зауважити, що на початку повномасштабної війни в Україні ведуча і журналістка Ольга Фреймут покинула країну разом з молодшими дітьми - семирічним Валерієм і шестирічною Євдокією. Вони оселилися в Лондоні.

Хто така Ольга Фреймут?

Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна коник, зараз-Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.
Прославилася в якості ведучої програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі" 1+1". У 2018 році стала "Директором Школи панянок" в реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

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