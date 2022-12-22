Ірина Білик засвітилася в обіймах скандального Олексія Паніна

Російський актор Олексій Панін, який висловив чітку антивоєнну позицію з перших днів повномасштабної війни в Україні, здивував шанувальників знімком з українською співачкою, Народною артисткою України та поетесою-пісняркою Іриною Білик.
Разом артисти сфотографувалися на світському заході в Іспанії, де Панін живе і працює, а Білик знаходиться з концертним туром.
На фото вони стоять, обнявшись, та посміхаються. "З Іриною Білик ми не бачилися 10 років. Цілу вічність... Всіх звела Іспанія", - підписав рідкісний кадр актор на своїй сторінці в Instagram.
Олексія та Ірину пов'язує багаторічна дружба. Білик раніше розповідала, що навіть врятувала Паніна від самогубства - актор важко переживав розрив з черговою коханою, і дзвонив співачці в стресовому стані.
Шанувальники артистів з ентузіазмом сприйняли фотосвідчення такої незвичайної дружби - обсипали Білик компліментами, та хвалили Паніна за підбір людей для близького оточення.
Раніше вічна блондинка Періс Хілтон шокувала шанувальників раптовою зміною іміджу - стала схожа на Демі Мур або Уэнздей Аддамс з однойменного серіалу.
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