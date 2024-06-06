Саме сьогодні: родина покійної Анастасії Заворотнюк звернулася з важливим проханням

Рідні Заворотнюк звернулися до шанувальників і попросили помолитися за Анастасію.

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Сім'я Анастасії Заворотнюк опублікувала пост подяки / колаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Сьогодні дев'ятий день після смерті російської акторки та ведучої Анастасії Заворотнюк, яка п'ять років хворіла на рак, але так і не змогла побороти недугу.

На сторінці Анастасії в соцмережах рідні зірки опублікували пост, у якому висловили всім слова подяки за підтримку.

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"Сьогодні 9-й день, як пішла від нас наша Настя. Ми хочемо подякувати всім, хто всі ці роки її хвороби підтримував, допомагав, молився і вірив. Ми теж вірили в Диво разом із вами. Для нас було великим здивуванням, що з пропозицією допомоги до нас зверталися люди з різних куточків світу", - написали рідні.

Також родина Заворотнюк попросила помолитися за її душу.

"Давайте помолимося за неї сьогодні, щоб її шлях був легким. Наша Настя, знай, що ми всі тебе дуже любимо!" - заявили в публікації.

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

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Зазначимо, попрощатися з Анастасією Заворотнюк прийшло безліч відомих особистостей країни-окупанта. Проте на похорон не прийшов ніхто з акторського складу серіалу "Моя прекрасна няня" - головного проєкту в житті покійної.

А також чоловіка покійної Анастасії Заворотнюк Петра Чернишова зняли за п'ять днів до смерті артистки в готелі. Він узяв участь у шоу "Чудеса тридев'яті", в якому був режисером-постановником, а потім вирушив не додому, а в готель.

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