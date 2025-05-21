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Ігор Кондратюк повідомив про визначну подію у своїй родині

Олена Кюпелі
21 травня 2025, 09:58
470
Музичний продюсер поділився особистим і навіть додав кілька фотографій.
Ігор Кондратюк повідомив про радісну подію
Ігор Кондратюк повідомив про радісну подію / Колаж Главред, фото Instagram/kondratiuk_official

Коротко:

  • Що сталося в родині Ігоря Кондратюка
  • Як це пов'язано з його донькою

Український музичний продюсер Ігор Кондратюк повідомив важливу новину і навіть поділився фото.

На своїй сторінці в Instagram, продюсер показав дорослу доньку в мантії випускника.

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Ігор Кондратюк поділився великою радістю
Ігор Кондратюк поділився великою радістю / Фото Instagram/kondratiuk_official

"Визначна подія відбулася в нашій родині: Поліна здобула ступінь бакалавра в Arizona State University за спеціальністю Aerospace Engineering! Закінчила з відзнакою - Moeur Award! Радість і гордість розпирає! Моя розумна красуня! Люблю безмежно", - зворушливо написав музичний продюсер.

Ігор Кондратюк поділився великою радістю
Ігор Кондратюк поділився великою радістю / Фото Instagram/kondratiuk_official

Виявляється, молода дівчина з відзнакою закінчила американський ВНЗ.

У коментарях почали вітати Кондратюка та його доньку.

Ігор Кондратюк поділився великою радістю
Ігор Кондратюк поділився великою радістю / Фото Instagram/kondratiuk_official

Moeur Award - це премія, яку вручають випускникам із 1901 року з найвищим академічним рейтингом. Одержувачів вшановують на кожній церемонії вручення дипломів.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, під час зйомок "Х-Фактора" ходили чутки про те, що Сосєдов виявляв інтерес до чоловіків-колег по проекту. Ігор Кондратюк у недавньому інтерв'ю спростував їх. Принаймні на свій рахунок.

Раніше також продюсер зізнався, кого вважає найталановитішим музикантом, який вийшов з-під крила "Караоке на Майдані" та "Шансу". Шоумен зазначив, що талантів за двадцять років існування шоу було дуже багато, але в його особистому топі виділяється один.

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Хто такий Ігор Кондратюк?

Ігор Кондратюк - український телевізійний ведучий, продюсер, шоумен. З 1999 року - співавтор, продюсер і ведучий програми "Караоке на майдані" (телеканали Інтер, 1+1, СТБ). У 2003-2008 роках був продюсером програми "Шанс". У вокальному талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" був суддею, повідомляє Вікіпедія.

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