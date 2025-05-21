Ігор Кондратюк повідомив про визначну подію у своїй родині

Коротко:
- Що сталося в родині Ігоря Кондратюка
- Як це пов'язано з його донькою
Український музичний продюсер Ігор Кондратюк повідомив важливу новину і навіть поділився фото.
На своїй сторінці в Instagram, продюсер показав дорослу доньку в мантії випускника.
"Визначна подія відбулася в нашій родині: Поліна здобула ступінь бакалавра в Arizona State University за спеціальністю Aerospace Engineering! Закінчила з відзнакою - Moeur Award! Радість і гордість розпирає! Моя розумна красуня! Люблю безмежно", - зворушливо написав музичний продюсер.
Виявляється, молода дівчина з відзнакою закінчила американський ВНЗ.
У коментарях почали вітати Кондратюка та його доньку.
Moeur Award - це премія, яку вручають випускникам із 1901 року з найвищим академічним рейтингом. Одержувачів вшановують на кожній церемонії вручення дипломів.
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Як раніше писав Главред, під час зйомок "Х-Фактора" ходили чутки про те, що Сосєдов виявляв інтерес до чоловіків-колег по проекту. Ігор Кондратюк у недавньому інтерв'ю спростував їх. Принаймні на свій рахунок.
Раніше також продюсер зізнався, кого вважає найталановитішим музикантом, який вийшов з-під крила "Караоке на Майдані" та "Шансу". Шоумен зазначив, що талантів за двадцять років існування шоу було дуже багато, але в його особистому топі виділяється один.
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Хто такий Ігор Кондратюк?
Ігор Кондратюк - український телевізійний ведучий, продюсер, шоумен. З 1999 року - співавтор, продюсер і ведучий програми "Караоке на майдані" (телеканали Інтер, 1+1, СТБ). У 2003-2008 роках був продюсером програми "Шанс". У вокальному талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" був суддею, повідомляє Вікіпедія.
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