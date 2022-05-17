Ігор Кондратюк розповів, чому у рашистів і запроданців не відбирають звання Народних артистів

Кондратюк розповів, чому у зірок рф не відбирають українські звання / Колаж

Український продюсер, шоумен і громадський діяч Ігор Кондратюкрозповів, чому неможливо відібрати звання Народних і Заслужених у артистів з рф, у тих, що підтримують війну з Україною або зірок-зрадників з України.

Він зазначає, по суті звання і нагороди в сучасному шоу-бізнесі не мають ніякої ваги і важливості. Вони не накладають на артиста ніяких зобов'язань і ніяк не впливають на його заробіток.

"Я не знаю на біса це взагалі потрібно. Це не дає жодних, на мою думку, фінансових преференцій взагалі . Критерії в шоу-бізнесі – це популярність, хітовість, можливість заробляти свої гонорари на концертах або ротацією на роялті. Ось таке ставлення", - зазначає Кондратюк.

Що ж стосується знаменитостей-рашистів зі званнями Народних артистів України, продюсер і це вважає абсолютно несуттєвим - він залишає це на їх совісті.

"Ну й начхати, що вони це носять. Ось у Криму там залишилися заслужені народні артисти України. Це ніяк не пов'язано з совістю, з честю, ні з чим. Просто ось один ляснув, другий підмахнув і ось у неї звання. До дупи насправді. Насправді до дупи, чому не знімають із них ці звання.",- каже шоумен.

Серед потенційних знаменитостей-кандидатів на позбавлення звань Заслужених і Народних: Володимир Бортко (Народний артист України з 2003), Микола Басков (з 2004), Філіп Кіркоров (з 2008), Таїсія Повалій (з 1997), Ані Лорак (з 2008); Світлана Лобода (Заслужена артистка України з 2013 року), Ані Лорак (з 1999), Таїсія Повалій (з 1996).

Втім, вся заковика полягає в тому, що в українському законодавстві немає регламенту щодо позбавлення артиста того чи іншого звання. Тому "зривати лавровий вінець" навіть зі зрадників зараз - не час.

" Я точно питав це когось із тих, хто був депутатом, сказали, Васильовичу, не повірите, ну немає механізму зняття звання. Ось воно ніде не прописано. Кажу: так внесіть правку, це за законом очевидне або положення. Внесіть правку, що знімається голосуванням у Верховній Раді за подання, кваліфіковане Мінкультом. Ну це просто, як двері",- згадує Кондратюк.

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