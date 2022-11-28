Ігор Кондратюк показав, як зараз виглядає його будинок після березневого обстрілу

Ігор Кондратюк показав, як виглядає його будинок після російського обстрілу зараз / instagram.com/kondratiuk_official

Український музичний продюсер і ведучий Ігор Кондратюк у середині березня повідомив, що його будинок під Києвом постраждав від ворожих обстрілів. Це сталося в День його народження: окупанти на 60-річчя подарували Кондратюку розруху.

Через 8 місяців після цієї події продюсер на своїй сторінці в Instagram опублікував фото, як зараз виглядає його житло. Очевидно, він встиг підготуватися до зими і відремонтувати те, що було зруйновано.

На знімку зображений двоповерховий будинок Кондратюка, закутаний снігом.

"Тихо сипле сніг, працює генератор. Він проти окупантів постійний мотиватор", - підписав фото Кондратюк.

У коментарях шанувальники раді бачити будинок продюсера в цілості й схоронності, і хвалять його за безжурний оптимізм.

Ігор Кондратюк показав, як виглядає його будинок після російського обстрілу зараз / instagram.com/kondratiuk_official

Раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.

Також стало відомо, що українська модель і ведуча, беззмінна зірка шоу Світське життя Катя Осадча отримала нагороду від Національної поліції за її волонтерську роботу.

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