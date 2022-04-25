"І ці два виродки говорять про якогось Бога": Панін вражений цинізмом Путіна і патріарха Кирила

Російський актор відреагував на ракетні удари по Україні.
Російський актор Олексій Панін, який засуджує вторгнення Росії в Україну, відреагував на ракетний обстріл Одеси.
На своїй сторінці в Instagram актор опублікував спільне фото Патріарха Кирила і Володимира Путіна.
"Ці два виродки говорять про якогось Бога, коли в Одесу летить бомба. П*здець!", - гнівно написав Панін у підписі до знімка.
Нагадаємо, жертвами ракетного удару по Одесі, який стався 23 квітня, стали 8 осіб. Серед них молода мама Валерія Глодан і її тримісячна дочка. Разом з нею загинула і мати жінки.
Раніше російський актор Олексій Панін розповів, чому багато росіян підтримують війну Путіна в Україні. В інтерв'ю українській ведучій Наташі Влащенко Панін відповів на запитання, як подібне беззаконня можна підтримувати.
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Автор: Сергій Коломієць