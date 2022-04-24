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"Вийшов в магазин і втратив всю сім'ю": нові подробиці вбивства дитини з мамою в Одесі

24 квітня 2022, 21:49

Під час тривоги в Одесі мама з малятком ховалися у ванні.

Одесса
Одессса / соцмережі

23 квітня російські окупанти ракетами обстріляли Одесу. Сім'я з тримісячною дитиною спробувала сховатися у ванній, але снаряд наскрізь пробив багатоповерховий будинок.

Снаряд влучив між третім і четвертим поверхами. В результаті поверхи, які були нижче п'ятого - вже непридатні для життя.

"На місці події люди розповідали, що відразу ж почалася сильна пожежа. Спуститися було вкрай проблематично через сильне задимлення. Люди використовували підручні матеріали, обмотували шарфами свої обличчя. Вибігали в тому, що було на них", – повідомляє Настоящее время.

Відзначається, що під час тривоги в Одесі мама з малятком ховалися у ванні.

"Багато хто вирішив спробувати вберегтися за принципом двох стін. Але у випадку зі снарядом в житловому комплексі це не допомогло. Та сім'я, де загинула мама, бабуся і тримісячна дівчинка, ховалася у ванній. В цей же час їх глава сімейства, чоловік, вийшов в магазин, щоб купити продуктів до святкового столу. Якісь 30 хвилин і він повернувся додому, але йому вже не було до кого повертатися", - повідомили журналісти.

В результаті ракетного удару по місту 23 квітня загинула Валерія Глодан разом зі своєю 3-місячною донькою. Також від атаки російських військ загинула мама Валерії.

Чоловік Валерії опублікував фото загиблих дружини з дитиною. А на сторінці дівчини раніше були заклики зупинити Путіна, який "вбиває українців балістичними ракетами".

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Ракетний удар по Одесі

Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Оперативне командування "Південь" заявило про ймовірність повторного ракетного удару.

Угруповання ППО Повітряного командування "Південь" з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Було знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 5 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.

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