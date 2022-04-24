"Вийшов в магазин і втратив всю сім'ю": нові подробиці вбивства дитини з мамою в Одесі

Одессса / соцмережі

23 квітня російські окупанти ракетами обстріляли Одесу. Сім'я з тримісячною дитиною спробувала сховатися у ванній, але снаряд наскрізь пробив багатоповерховий будинок.

Снаряд влучив між третім і четвертим поверхами. В результаті поверхи, які були нижче п'ятого - вже непридатні для життя.

"На місці події люди розповідали, що відразу ж почалася сильна пожежа. Спуститися було вкрай проблематично через сильне задимлення. Люди використовували підручні матеріали, обмотували шарфами свої обличчя. Вибігали в тому, що було на них", – повідомляє Настоящее время.

Відзначається, що під час тривоги в Одесі мама з малятком ховалися у ванні.

"Багато хто вирішив спробувати вберегтися за принципом двох стін. Але у випадку зі снарядом в житловому комплексі це не допомогло. Та сім'я, де загинула мама, бабуся і тримісячна дівчинка, ховалася у ванній. В цей же час їх глава сімейства, чоловік, вийшов в магазин, щоб купити продуктів до святкового столу. Якісь 30 хвилин і він повернувся додому, але йому вже не було до кого повертатися", - повідомили журналісти.

В результаті ракетного удару по місту 23 квітня загинула Валерія Глодан разом зі своєю 3-місячною донькою. Також від атаки російських військ загинула мама Валерії.

Чоловік Валерії опублікував фото загиблих дружини з дитиною. А на сторінці дівчини раніше були заклики зупинити Путіна, який "вбиває українців балістичними ракетами".

Ракетний удар по Одесі

Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Оперативне командування "Південь" заявило про ймовірність повторного ракетного удару.

Угруповання ППО Повітряного командування "Південь" з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Було знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 5 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.

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