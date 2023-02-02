"Хотіла б переспати з Тарзаном": Волочкова заявила про розставання королевою зі стриптизером

Анастасія Волочкова відзначилася скандальною заявою про Наташу Корольову і Тарзана.

Наташа Корольова, Анастасія Волочкова / скріншот YouTube

Російська балерина Анастасія Волочкова в одному з інтерв'ю заявила, Наташа Корольова розлучилася з Сергієм Глушко (Тарзаном), і вона готова переспати з стриптизером.

Одіозна балерина зізналася, що в той момент вона була дуже втомленою і не виспалася, але свої слова так і спростувала.

"Олена (інтерв'юер - ред.) запитала жартома - кого з трьох запропонованих героїв я хотіла б убити, з ким переспати, а з ким - відправитися в подорож? І я відповіла: переспати хотіла б з Тарзаном, тому що він справжній секс-символ. Але це ж жарт був! Що стосується моїх слів про те, що Тарзан і Наташа Корольова не разом... знаєте, вся бесіда була побудована в форматі гри, до цього шоу не варто ставитися занадто серйозно", - заявила Волочкова.

Нагадаємо, 49-річна співачка Наташа Корольова, яка досі мовчить про війну на батьківщині, вразила шанувальників новим чином. На своїй сторінці в Instagram вона вирішила похвалитися новою зачіскою в стилі афро, чим викликала хвилю хейту в свою сторону.

Також ми писали, що співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що тут же була висміяна. Вона вирішила привітати всіх з Днем сім'ї відеороликом, на якому разом з сином співає, а її чоловік танцює.

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