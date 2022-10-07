"Хочу розірвати їх": Ласточкін, який змінився до невпізнання, "послав" батька і брата з Росії

Змінився до невпізнання Ласточкін "послав" рідних з Росії / скріншот

Актор "Кварталу 95" Ігор Ласточкін під час війни розірвав стосунки з рідними в Росії. Він зізнався, що не спілкується з батьком і рідним братом, які зараз живуть в країні-агресорі.

В інтерв'ю Аліні Доротюк розповів, що довгий час причиною сварок у родині була залежність батька від алкоголю.

"Він вилікувався, вже четвертий рік не вживає алкоголь. Але він це робив такий тривалий час, що здається, від мозку там нічого не залишилося. Він не вживає, але він відразу ж підсів на пропаганду і кожен день мені надсилав посилання на якихось "експертів", російських політологів. Я його питав, навіщо він надсилає мені цю п*рашу?", - розповів Ласточкін.

З початком повномасштабної війни, батько і брат навіть не поцікавилися у Ігоря про його стан і що відбувається в Україні.

"Вони мовчали, взагалі не писали. Я на другий або на третій тиждень написав: "ви, [неценз.], тварі! Вам взагалі пофіг, що тут відбувається? Що зі мною?". Вони мені сказали, що мама сказала мені не писати. Тому, що вона відразу зрозуміла, що я тут всіх їх хочу розірвати за їх бездіяльність і боягузтво", - емоційно розповів Ласточкін.

Нагадаємо, раніше відомий комік зі студії "Квартал 95" Юрій Великий в черговий раз розсмішив українців новою пародією.

Він опублікувавши у себе на YouTube-каналі ролик, в якому знатно познущався над свіжою витівкою білоруського диктатора Олександра Лукашенка (той нещодавно рубав на камеру дрова, щоб нібито обігріти Європу).

Також ми писали, що компанія "Квартал" всіх своїх співробітників підтримує і нікого не скоротила під час війни. Виплати проводяться за рахунок доходів минулих років, розповів актор студії Євген Кошовий.

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