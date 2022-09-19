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"Європі я краще сосну відправлю": зірка "Кварталу 95" висміяв Лукашенка

19 вересня 2022, 12:57

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий розсмішив своїх глядачів ще одним влучним відео - цього разу він висміяв білоруського диктатора Лукашенка.

Великий, Лукашенко
Юрій Великий та Олександр Лукашенко / колаж УНІАН

Відомий комік зі студії "Квартал 95" Юрій Великий в черговий раз розсмішив українців новою пародією. Він опублікував у себе на YouTube-каналі ролик, в якому знатно познущався над свіжою витівкою білоруського диктатора Олександра Лукашенка (той нещодавно рубав на камеру дрова, щоб нібито обігріти Європу).

"Хороші дровишки! Може їм дуб Відправити, щоб вони там від холоду дуба не дали і потім не говорили, що ми їм не дали дуба, і вони там дуба дали. Хоча ні, так ми їх заплутаємо. Пропоную дуб залишити нам, а Європі я краще сосну... відправлю. І взагалі, я дрова колоти не дуже сильний. Ось наламати дров - це моє", - сказав Великий в образі Лукашенка.

Крім дров, "Лукашенко" в пародії вирішив дати Європі светр і нагодувати, почистивши картоплю.

"Допоможемо нашим братам пережити гуманітарну картоплю", - підсумував комік в образі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Юрій Великий порадував шанувальників новою пародією на закоренілого російського телепропагандиста Володимира Соловйова.

Цього разу у виконанні Великого Соловйов з'явився в ефірі з побитим обличчям (як нещодавно це сталося і в реальному житті ‒ вийшов в прямий ефір з синцями і подряпинами на обличчі).

Російський гуморист Максим Галкін, який не підтримав війну в Україні і напад на мирних жителів і дітей, висміяв пропагандистські ЗМІ, які мало не щодня вигадують нові фейкові новини про артиста.

Інші новини:

Олександр Лукашенко 95 Квартал Юрій Великий новини України новини шоу бізнесу
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