"Європі я краще сосну відправлю": зірка "Кварталу 95" висміяв Лукашенка

Юрій Великий та Олександр Лукашенко / колаж УНІАН

Відомий комік зі студії "Квартал 95" Юрій Великий в черговий раз розсмішив українців новою пародією. Він опублікував у себе на YouTube-каналі ролик, в якому знатно познущався над свіжою витівкою білоруського диктатора Олександра Лукашенка (той нещодавно рубав на камеру дрова, щоб нібито обігріти Європу).

"Хороші дровишки! Може їм дуб Відправити, щоб вони там від холоду дуба не дали і потім не говорили, що ми їм не дали дуба, і вони там дуба дали. Хоча ні, так ми їх заплутаємо. Пропоную дуб залишити нам, а Європі я краще сосну... відправлю. І взагалі, я дрова колоти не дуже сильний. Ось наламати дров - це моє", - сказав Великий в образі Лукашенка.

Крім дров, "Лукашенко" в пародії вирішив дати Європі светр і нагодувати, почистивши картоплю.

"Допоможемо нашим братам пережити гуманітарну картоплю", - підсумував комік в образі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Юрій Великий порадував шанувальників новою пародією на закоренілого російського телепропагандиста Володимира Соловйова.

Цього разу у виконанні Великого Соловйов з'явився в ефірі з побитим обличчям (як нещодавно це сталося і в реальному житті ‒ вийшов в прямий ефір з синцями і подряпинами на обличчі).

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