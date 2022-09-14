"Ізюм будеш-мені не потрібен": зірки "Кварталу 95" висміяли окупанта, який тікав з Балаклії

Юрій Великий та Анастасія Оруджова / колаж УНІАН

Зірки студії "Квартал 95" Юрій Великий та Анастасія Оруджова записали ще одну відеопародію на своїх постійних персонажів - російського окупанта Ваню і його дружину. Ролик опублікували на YouTube.

Цього разу коміки познущалися над солдатом РФ, який "без паніки" тікав з Харківської області і потрапив під вогонь ЗСУ, форсуючи Дніпро.

За задумом артистів, загарбник розмовляє по відеозв'язку з дружиною, яка подзвонила йому в розпал контрнаступу ЗСУ ‒ з дурним питанням, чи зручно втікачеві розмовляти.

"Настюнь, без паніки. Сказали спокійно, без паніки пробігтися. Думаю, скоро буду вдома. Щось в бакалії взяти тобі? Ми просто якусь Балаклію під Харковом пробігаємо. Все під контролем, крім Харківської області. Ізюм будеш? Ось і мені родзинки не потрібні", - пожартував Великий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російський гуморист Максим Галкін, який не підтримав війну в Україні і напад на мирних жителів і дітей, висміяв пропагандистські ЗМІ, які мало не щодня вигадують нові фейкові новини про артиста.

Зокрема, він навіть створив добірку заголовків, в яких повідомляється про пригоди зірки за кордоном. Інші фейки російських журналістів теж не пройшли повз увагу чоловіка Алли Пугачової.

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