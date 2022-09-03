В ефірі ТЕТ покажуть благодійний концерт Вечірнього Кварталу, присвячений українським військовим

Концерт Вечірнього Кварталу, присвячений українським військовим / Прес-служба

9 та 16 вересня о 19:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться показ благодійного концерту Вечірнього Кварталу. Разом на сцену вийдуть актори Вечірнього Кварталу та акторки Жіночого Кварталу, які підготували театральні та музичні номери на теми, близькі кожному українцю.

9 вересня о 19:00 в ефірі ТЕТ вийде повтор святкового концерту Вечірнього Кварталу, показаний у національному телемарафоні "Єдині новини" у День Прапора. Серед номерів глядачі побачать історію російського солдата, який повернувся додому з війни, розвязаної росією проти України, але дружина зовсім не рада його появі, бо вже розпланувала собі, куди витратить гроші за його загибель. Номер буде у виконанні Юрія Великого та Анастасії Оруджової, а в епізодах їм допоможуть Юрій Ткач і Міка Фаталов.

Також гумористи покажуть нове шоу на телеканалі Гаага ТБ – "Хто хоче стати диктатором?", головними героями якого були володимир путін та олександр лукашенко. Ведучий – Юрій Крапов, в ролі диктаторів – Євген Кошовий та Степан Казанін.

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Хто хоче стати диктатором? на Гаага ТБ у Вечірньому Кварталі / Прес-служба

Не обійдеться і без музичних номерів. Вечірній Квартал адаптує патріотичні Бандерштатівські коломийки Кузьми Скрябіна. А дівчатка з Жіночого Кварталу виконають зворушливу пісню Мовчати – кавер на відому композицію Кузьми Скрябіна та Ірини Білик з переосмисленим текстом від авторів Студії Квартал 95.

Запрошеними гостями з ексклюзивними музичними номерами стануть Pianoбой Дмитро Шуров та гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Імпровізація Pianoбоя Дмитра Шурова разом з вокалістками Жіночого Кварталу – Мартою Адамчук, Лалі Ергемлідзе та Еліною Мбані / Прес-служба

16 вересня о 19:00 для глядачів ТЕТ буде показане ексклюзивне продовження концерту Вечірнього Кварталу. Телеглядачі побачать, як Олександр Пікалов та Аліна Блажкевич приміряють на себе роль головних російських пропагандистів – володимира соловйова та ольги скабеєвої в проєкті "60 хвилин".

А Ірина Сопонару, Валентин Міхієнко та Анастасія Оруджова піднімуть дуже гостру тему: як молодій парі навчитися жити в однушці разом з її мамою, яка на початку війни приїхала до дітей і не хоче повертатися додому.

Концерт Вечірнього Кварталу, присвячений українським військовим / Прес-служба

Несподіваним сюрпризом стане музична імпровізація Pianoбоя Дмитра Шурова разом з вокалістками Жіночого Кварталу – Мартою Адамчук, Лалі Ергемлідзе та Еліною Мбані, які виконають попурі з найвідоміших українських пісень сьогодення. Окрім того, дівчата заспівають пісню Враже, завдяки якій усі вороги будуть знати, що чекає на них на українській землі.

Також серед музичних номерів глядачі побачать виступ найпопулярнішого поп-гурту України – KAZKA.

KAZKA на сцені Вечірнього Кварталу / Прес-служба

На зйомках благодійного концерту Вечірнього Кварталу були присутні військові, лікарі та переселенці з Маріуполя, які через війну змушені були покинути свої рідні домівки.

За останні шість місяців з моменту повномасштабного російського вторгнення актори та акторки Студії Квартал 95 не залишались осторонь і щодня допомагають Україні, здійснюють волонтерську діяльність, дають благодійні концерти та особисто захищають Батьківщину – Олександр Пікалов та Володимир Мартинець вступили до лав Національної гвардії. З 24 лютого Студія Квартал 95 дала понад 140 виступів для військовослужбовців, медиків, волонтерів, переселенців, організовуючи концерти у військових частинах, госпіталях, бомбосховищах, на станціях метро.

Концерт Вечірнього Кварталу, присвячений українським військовим відбудеться 9 та 16 вересня / Прес-служба

Не пропустіть благодійний концерт Вечірнього Кварталу 9 та 16 вересня о 19:00 на телеканалі ТЕТ.