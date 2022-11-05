Харламов епічно принизив Скабєєву перед усією Росією / скріншот YouTube

Гуморист Гарік Харламов залишає місце ведучого в шоу Comedy Club. В ефір вийшов останній випуск з коміком в цьому статусі, в якому комік пройшовся по російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.

У новому випуску комедійного шоу він поміркував про амурських тигрів, а точніше про причину їх вимирання.

"Що цікавого в амурських тиграх? Вони навіть самі собі нецікаві, тому вони і не розмножуються, їм нецікаво це робити! Напевно, сидять, Скабєєву дивляться. А після Скабеевой розмножуватися не хочеться взагалі", - видав Харламов, образивши і принизивши Ольгу Скабееву.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що головні пропагандисти і розпалювачі ненависті до українського народу Євген Попов і Ольга Скабєєва збираються розлучатися.

За інформацією ворожих новинних ресурсів, причиною розлучення стала путіністка Тіна Канделакі, з якою нібито загуляв чоловік Попов.

Також ми писали, що російська журналістка Ксенія Собчак ткнула носом ведучих пропагандистського каналу "Росія 24" Скабєєву і Попова, які осоромилися під час ефіру.

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