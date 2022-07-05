"Гріхи замолює": Приходько наїхала на Лободу за її візит до Ірпеня

Приходько і Лобода / instagram.com

Співачка Анастасія Приходько розповіла, що думає про позицію її колеги Світлани Лободи, яка до 24 лютого жила і будувала кар'єру на території РФ.

З початку вторгнення в нашу країну Лобода повністю змінила свою думку і зайнялася волонтерською діяльністю, навіть відкрила центр психологічної допомоги українцям, постраждалим в результаті російської агресії.

Приходько прокоментувала ці зміни, а також висловилася про заяву Світлани про плани відремонтувати за свій рахунок один із зруйнованих дитсадків у рідному Ірпені.

В інтерв'ю "Музвару" Анастасія назвала "раптову благодійність" Лободи відкупом від гріхів минулого.

"Як би це прикро не звучало з моїх вуст, але для мене це просто покупка України і відкуп від власних гріхів, які у тебе були під час вторгнення в Україну. Але жоден з тих, хто виступав у Московії з 2014 року, жоден не говорить. "Вибачте мене, українці. Вибачте мене за те, що я була сліпа, глуха, нема, Я не розуміла". Ніхто з них не вибачився... Не грошима тикати і махати перед українцями, я відбудую... Місяць потрібно було чекати, щоб зрозуміти, що в твоєму житті відбувається? У тебе людей вбивали в Ірпені, ти місяць чекала? Заради чого? Корпоративів на птахофабриці або співати на День Росії? І як ти простежиш це фінансування?",- висловилася з цього приводу артистка.

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Нагадаємо, українська співачка Анастасія Приходько улаштувавши словесний баттл з продюсером і автором пісень Олексієм Потапенком, Потапом.

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