Готовий встати в стійло: Жерар Піке одружується з юною моделлю - ЗМІ

За 11 років Шакіра так і не отримала свою обручку, а нова пасія вже мітить в дружини Піке.

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Жерар Піке і Клара Чіа планують одружитися / колаж: Главред, фото: instagram.com/3gerardpique

Рік тому колумбійська співачка Шакіра та іспанський футболіст Жерар Піке розійшлися після 11 років стосунків через невірність спортсмена. Незабаром після цього стало відомо, що він закрутив роман з молоденькою моделлю Кларою Чіа.

Всупереч потужній хвилі хейту, яка на нього обрушилася, Піке відкрито хвалиться новою дівчиною. Більше того, видання Daily Mail повідомляє, що відносини Жерара і Клари розвиваються так швидко, що пара вже готується до весілля.

Шакіра так і не дочекалася від Піке заповітної обручки, а Чіа може офіційно похвалитися нею вже 24 червня - на весіллі брата футболіста, повідомляє інсайдер.

Поки про весілля Жерара Піке і Клари Чіа нічого не відомо: ймовірно, в кінці червня пара оголосить не тільки про заручини, але і повідомить дату майбутнього одруження. Як до чуток про шлюб колишнього обранця ставиться Шакіра, поки невідомо.

Дивіться відео про те, як невірність Жерара Піке підняла його колишню дружину Шакіру на пік слави:

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