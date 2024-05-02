Євробачення 2024: Україна різко піднялася в списку потенційних переможців

Друга репетиція alyona alyona і Jerry Heil змусила букмекерів змінити ставки.

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Євробачення-2024 рейтинг букмекерів - на якому місці Україна / колаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil, ua.depositphotos.com

Євробачення-2024 наближається семимильними кроками до своєї розв'язки - хто ж стане найкращим у грандфіналі та відвезе додому кришталевий мікрофон? Останні кілька тижнів букмекери були стабільні у своїх прогнозах - Україна входила до п'ятірки потенційних лідерів, але посідала небезпечне п'яте місце.

Усе змінилося вчора, після того як на сцені в Мальме на другій репетиції alyona alyona і Jerry Heil, конкурсантки на Євробаченні-2024 від України, представили свій концертний номер. Постановкою, до слова, займалася Таню Муіньо - українська кліпмейкерка і номінантка на Греммі, яка співпрацює зі всесвітньо відомими зірками музичної індустрії.

Вражені номером alyona alyona і Jerry Heil єврофани почали змінювати ставки на користь України, і за лічені години підняли її з "насидженого" п'ятого місця.

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Так не тільки авторитетний EurovisionWorld, а й інші букмекерські контори без вагань віддали Україні 4 місце. При цьому Італія, яка зараз на третьому місці, випереджає наших конкурсантів на незначні 1-2.5 відсотка.

Євробачення-2024 рейтинг букмекерів - на якому місці Україна / eurovisionworld.com

Євробачення-2024 рейтинг букмекерів - на якому місці Україна / колаж: Главред, фото: smarkets.com

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також сопілкар із Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.

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