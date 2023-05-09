Євробачення-2023: букмекери підняли Україну в рейтингу

Вже 9 травня розпочнеться Євробачення-2023. Український гурт TVORCHI не братиме участь у півфіналах, він одразу виступить у фіналі.
Український гурт TVORCHI вже прибув до Ліверпуля. 8 травня відбулася друга репетиція їх номера.
Також вони не втрачають час і активно "розігрівають" публіку своїми виступами на Eurovision Village.
Варто відзначити, що букмекери довгий час робили ставки на Україну і давали їй місце в лідерах. Однак під час підготовки до ефірів рейтинг групи TVORCHI був не дуже стабільним. Востаннє група піднялася до 4-го місця. Але тепер букмекери повернули в трійку кращих. Представники України продовжують набирати голоси від фанатів.
Євробачення-2023 букмекери
Таким чином, за даними букмекерів, Швеція незмінно займає перше місце, на другому залишається Фінляндія, а українська група TVORCHI знову повернулася на третє місце.
Дивіться відео, з якою піснею TVORCHI представлять Україну на Євробаченні 2023:
Коли пройде Євробачення 2023
67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9 і 11 травня у Великобританії (Ліверпуль) на арені M&S Bank Arena.
13 травня відбудеться грандіозний фінал.
Варто відзначити, що Євробачення повинно було пройти в Україні, після перемоги група Kalush, проте через війну проведення конкурсу стало неможливим.
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