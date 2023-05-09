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Євробачення-2023: букмекери підняли Україну в рейтингу

Ангеліна Підвисоцька
9 травня 2023, 19:44 оновлено 9 травня, 19:55
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Букмекери підняли шанси на перемогу української групи TVORCHI після другої репетиції в Ліверпулі.
Tvorchi
Букмекери підняли рейтинг України на Євробаченні-2023 / Колаж: Главред, фото: instagram/stijnsmulders

Вже 9 травня розпочнеться Євробачення-2023. Український гурт TVORCHI не братиме участь у півфіналах, він одразу виступить у фіналі.

Український гурт TVORCHI вже прибув до Ліверпуля. 8 травня відбулася друга репетиція їх номера.

Також вони не втрачають час і активно "розігрівають" публіку своїми виступами на Eurovision Village.

відео дня
Tvorchi
Букмекери підняли рейтинг України на Євробаченні-2023 / фото instagram/stijnsmulders

Варто відзначити, що букмекери довгий час робили ставки на Україну і давали їй місце в лідерах. Однак під час підготовки до ефірів рейтинг групи TVORCHI був не дуже стабільним. Востаннє група піднялася до 4-го місця. Але тепер букмекери повернули в трійку кращих. Представники України продовжують набирати голоси від фанатів.

Євробачення-2023 букмекери

Євробачення-2023, букмекери
Букмекери підняли рейтинг України на Євробаченні-2023 / фото: скріншот

Таким чином, за даними букмекерів, Швеція незмінно займає перше місце, на другому залишається Фінляндія, а українська група TVORCHI знову повернулася на третє місце.

Дивіться відео, з якою піснею TVORCHI представлять Україну на Євробаченні 2023:

Коли пройде Євробачення 2023

67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9 і 11 травня у Великобританії (Ліверпуль) на арені M&S Bank Arena.

13 травня відбудеться грандіозний фінал.

Варто відзначити, що Євробачення повинно було пройти в Україні, після перемоги група Kalush, проте через війну проведення конкурсу стало неможливим.

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