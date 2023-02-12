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Євробачення-2023: букмекери назвали ймовірність, з якою Україна переможе на конкурсі

12 лютого 2023, 21:47
Відкрите вираження симпатій до конкурсантів вже дає можливість зробити прогноз на те, кому в Ліверпулі посміхнеться удача.
Євробачення-2023
Євробачення-2023: назвали головного кандидата на перемогу / instagram.com/eurovision

Музичний конкурс Євробачення відбудеться в Ліверпулі в травні 2023 року. Велика Британія взяла на себе організацію та проведення змагання від імені України, як країни-переможниці у 2022 році.

На даний момент ще не всі країни представили своїх учасників, проте букмекери вже активно приймають ставки і роблять прогнози про те, кому ж дістанеться перемога в цьому році. Оцінили вони і шанси українських артистів знову привезти в країну заповітний кубок.

Британська букмекерська компанія Smarkets вже активно ділиться першими підрахунками. У топ-5 країн входять Великобританія з ймовірністю перемоги в 4.55%, та Фінляндія-10.2%. Лідерство букмекери віддають Норвегії, Швеції та Україні.

Першу позицію в рейтингу ймовірних переможців на Євробаченні-2023 займає саме Україна - нашій країні пророкують вікторію з ймовірністю в 33.78%.

При цьому розрив з другим та третім місцем значний - Швеція переможе з ймовірністю в 14.29%, Норвегія - 10%.

Втім, про остаточні прогнози говорити ще рано, адже симпатії глядачів можуть зміниться за лічені години навіть безпосередньо під час конкурсу в травні.

Хто переможе на Євробаченні-2023-прогнози букмекерів
Хто переможе на Євробаченні-2023 - прогнози букмекерів / smarkets.com

Раніше стало відомо, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення - 2023 в Ліверпулі. Музиканти раніше вже брали участь у відборі, проте тоді поступилися перемогою Go_A.

Між тим український музичний продюсер Ігор Кондратюк розкритикував вибір суддів - він вважав тернопільський дует недостатньо сильним і неконкурентоспроможним.

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