Євробачення 2022 фінал: онлайн-трансляція конкурсу і всі подробиці

За перемогу на Євробаченні 2022 змагатимуться 25 країн.
У суботу, 14 травня, в італійському Турині йде підготовка до фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2022. Гранд-фінал Євробачення розпочнеться о 22:00 за київським часом.
За першість у конкурсі змагатимуться 25 країн - по десять з двох півфіналів і країни "Великої п'ятірки".
Де дивитися фінал Євробачення 2022
В Україні Євробачення можна побачити на телеканалі UA: Культура та діджитал-платформах:
- Facebook Суспільне Мовлення;
- сайті Суспільне Культура;
- сайті Суспільне Євробачення;
- YouTube Євробачення Україна.
Також переглянути виступи учасників у прямому ефірі можна буде через програму Дія (Дія TV).
Крім цього, радіотрансляція пройде на хвилі Радіо Промінь.
Главред покаже онлайн-трансляцію пісенного конкурсу Євробачення 2022.
читайте такожСенсація на Євробаченні 2022: за день до фіналу ставки букмекерів на перемогу України зашкалюють
У фіналі виконавці виступають у такій послідовності:
Дивитися онлайн фінал Євробачення 2022
Читайте також:
- Євробачення-2022: улюбленець європейців Данилко озвучив два сценарії для Kalush Orchestra
- Не можуть заспокоїтися: хакери з Росії пригрозили зірвати перемогу України на Євробаченні
- Євробачення 2022: де дивитися онлайн фінал і виступ України