Євробачення 2022 фінал: онлайн-трансляція конкурсу і всі подробиці

Євробачення 2022 / eurovision.tv

У суботу, 14 травня, в італійському Турині йде підготовка до фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2022. Гранд-фінал Євробачення розпочнеться о 22:00 за київським часом.

За першість у конкурсі змагатимуться 25 країн - по десять з двох півфіналів і країни "Великої п'ятірки".

Де дивитися фінал Євробачення 2022

В Україні Євробачення можна побачити на телеканалі UA: Культура та діджитал-платформах:

Facebook Суспільне Мовлення;

сайті Суспільне Культура;

сайті Суспільне Євробачення;

YouTube Євробачення Україна.

Також переглянути виступи учасників у прямому ефірі можна буде через програму Дія (Дія TV).

Крім цього, радіотрансляція пройде на хвилі Радіо Промінь.

Главред покаже онлайн-трансляцію пісенного конкурсу Євробачення 2022.

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У фіналі виконавці виступають у такій послідовності:

Дивитися онлайн фінал Євробачення 2022

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