"Це Катя Пушкарьова?": мовчунку Тодоренко висміяли через безглуздий образ

Регіна Тодоренко вирішила для чергової передачі на пропагандистському російському телебаченні повторити образ Одрі Хепберн, але не досягла успіху.

Регіна Тодоренко / Колаж фото УНІАН

Скандально відома телеведуча і співачка Регіна Тодоренко (уродженка Одеси, яка вибрала кар'єру в країні-агресорі і мовчить про війну, яку Путін розв'язав проти України) вирішила трохи випендритися і з'явитися на російському ТБ в культовому образі актриси Одрі Хепберн з легендарного фільму "Сніданок у Тіффані". І опублікувавши відповідні знімки.

Тодоренко вирядилася в сукні, схоже на наряд Хепберн, а також доповнила наряд перловим Кольє, оксамитовими рукавичками в тон сукні, довгим мундштуком і акуратною зачіскою з впізнаваною чубчиком.

Далеко не всі сприйняли "перевтілення" Тодоренко нормально. І вони не забули про це згадати в коментарях.

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"Вибачте, але образ не Ваш. На 100%. Одрі Х. - це інтелігентність, аристократичність, манери... Ви ж швидше "сусідська дівчина"; "Ні, зовсім ні. У неї немає нічого спільного ні з Одрі, ні з Холлі Голайтлі (персонаж Хепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані" ‒ "Главред"). Справа ж не в макіяжі і не в сукні". "Це Катя Пушкарьова?"; "До Одрі, як до місяця"; "Просто смішно замахуватися на цей витончений, жіночний образ", — обурилися фоловери Тодоренко.

Українські санкції проти артистів з країни агресора:

У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

7 січня президент Зеленський підписав указ, згідно з яким проти російських діячів мистецтва введені санкції.

Серед зазначених у списку є співачки Лоліта Мілявська, Ірина Аллегрова, комік Євген Петросян, співаки Філіп Кіркоров, Дмитро Білан, а також режисер Микита Міхалков.

Всім цим артистам на 10 років заборонені всі фінансові операції, анулюють всі ліцензії, заборонять передачу авторських прав і заблокують активи в Україні.

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