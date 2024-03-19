Ще одна українська зрадниця отримала російський паспорт

Українська акторка і телеведуча Регіна То доренко, яка виїхала в Росію і ніяк не коментує те, що країна-терорист планомірно знищує її рідну Україну, отримала російський паспорт.
Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал "Звездач", Тодоренко слідом за зрадницями Повалій і Лорак, стала володаркою російського паспорта.
Зазначимо, що сама запроданка поки ніяк не прокоментувала новини.
Хто така Регіна Тодоренко?
Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим із вересня 2022 року перебуває під санкціями України.
Нагадаємо, раніше російський співак, який підтримує військовий напад Росії на Україну , Сергій Лазарєв, принизив зрадницю і мовчунку, колишню українку Регіну Тодоренко. За інформацією пропагандистських ЗМІ, Лазарєв прокоментував нещодавню появу Тодоренко в новорічному фільмі, в якому вона знялася з путчистом Кіркоровим.
Раніше також чоловік путіністки і зрадниці України Регіни Тодоренко поділився секретами їхнього особистого життя. Так, пропагандистські телеграм-канали із задоволенням шерять відео, де Топалов розповідає про те, чи збирається він розлучатися з Тодоренко і розкриває дуже особисті речі.
Вас також може зацікавити:
- Наготові відправити в клініку: у Тодоренко знову проблеми зі здоров'ям дітей
- Українська ведуча порівняла Паперну з Тодоренко, і придумала їм "покарання"
- "Дивишся і нудить": Андрій Бедняков розкрив правду про Регіну Тодоренко