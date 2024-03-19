Ще одна українська зрадниця отримала російський паспорт

Регіна Тодоренко не соромиться підтримувати терористичну Росію і будувати там свою кар'єру.

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Регіна Тодоренко більше не українка/ колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Українська акторка і телеведуча Регіна То доренко, яка виїхала в Росію і ніяк не коментує те, що країна-терорист планомірно знищує її рідну Україну, отримала російський паспорт.

Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал "Звездач", Тодоренко слідом за зрадницями Повалій і Лорак, стала володаркою російського паспорта.

Тодоренко тепер офіційно не українка / Сріншот Звездач

Зазначимо, що сама запроданка поки ніяк не прокоментувала новини.

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Хто така Регіна Тодоренко? Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим із вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

Нагадаємо, раніше російський співак, який підтримує військовий напад Росії на Україну , Сергій Лазарєв, принизив зрадницю і мовчунку, колишню українку Регіну Тодоренко. За інформацією пропагандистських ЗМІ, Лазарєв прокоментував нещодавню появу Тодоренко в новорічному фільмі, в якому вона знялася з путчистом Кіркоровим.

Раніше також чоловік путіністки і зрадниці України Регіни Тодоренко поділився секретами їхнього особистого життя. Так, пропагандистські телеграм-канали із задоволенням шерять відео, де Топалов розповідає про те, чи збирається він розлучатися з Тодоренко і розкриває дуже особисті речі.

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