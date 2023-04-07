Ще одна країна СНД скасувала захід з пропутінськими артистами

Узбекистан скасував російський музичний фестиваль"Жара".

https://glavred.net/stars/eshche-odna-strana-sng-otmenila-meropriyatie-s-proputinskimi-artistami-10462141.html Посилання скопійоване

Російський фестиваль "Жара" / sputnik.kz

Узбекистан скасував російський музичний фестиваль "Жара", на якому повинні були виступити російські артисти, які підтримують військове вторгнення Росії в Україну.

Рішення було прийнято після того, як на початку цього року аналогічне рішення прийняв сусідній Казахстан, пише Ваггопѕ.сом.

"Обидві країни близькі до Москви, але не висловилися на підтримку вторгнення в Україну", - пише видання. Фестиваль "Жара" повинен був пройти в столиці Ташкенті 20 і 21 травня.

відео дня

"Він скасований через участь російських співаків і їх публікацій в соціальних мережах", — повідомив представник Головної служби бронювання квитків Узбекистану. Чиновник сказав, що не впевнений, чи відбудеться фестиваль.

Але представник Ташкентської міліції підтвердив виданню AFP, що "фестиваль Жара був скасований за наказом МВС".

На питання, чи було це пов'язано з присутністю російських артистів, які висловили підтримку наступу Росії на Україну, він сказав: "Так, це правда". Серед артистів, які повинні були виступити на фестивалі значиться "путініст" Лепс, російська поп-зірка Ольга Бузова, прокремлівська артистка, яка наприкінці минулого року поїхала на схід України, щоб підтримати окупаційні війська.

Фестиваль "Жара" "також був скасований минулого місяця в Алмати, найбільшому місті Казахстану, через "нестабільну ситуацію в світі". Азербайджан, колишній союзник Москви на Кавказі, минулого року також скасував фестиваль.

Нагадаємо, раніше старіючий патріот держави-агресора Росії і путініст всього терористичного, співак-алкоголік Григорій Лепс, на зорі своєї кар'єри вирішив відправити у світле майбутнє свою 21-річну доньку.

Як повідомив Телеграм-канал "не Малахов", дочка Лепса вийшла "співати" на церемонії вручення музичної щорічної премії "Жара". Російські медіа пишуть, що інтеграція в російський шоу-бізнес проходить не зовсім успішно, тому як дівчинка, м'яко кажучи, співати не вміє.

Раніше також скандальну російську співачку Ольгу Бузов у підняли на сміх за фото в купальнику. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому вирішила похвалитися фігурою. Користувачі мережі не оцінили форми Бузової - багатьом вони здалися недостатньо значними.

Вас також може зацікавити: