УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Ще одна фанатська смерть: на концерті Роббі Вільямса загинула жінка

Олена Кюпелі
22 листопада 2023, 21:49
Вона впала на трибунах стадіону і пролетіла шість рядів.
На концерті Роббі Вільямса загинула фанатика
На концерті Роббі Вільямса загинула фанатика / Колаж Главред, фото Instagram / robbiewilliams, Pixabay

22 листопада стало відомо про те, що померла жінка, яка була серйозно поранена під час концерту Роббі Вільямс у Сіднеї минулого тижня.

За інформацією The Guardian, представник Сіднейської лікарні Сент-Вінсент підтвердив, що жінка у віці 70 років померла в понеділок після падіння з шести рядів сидінь на стадіоні "Альянц" в Мур-парку.

У критичному стані її доставили в лікарню Сент-Вінсента, де ввели в штучну кому.

відео дня

Відзначимо, що чотири дні тому фанат на концерті Тейлор Свіфт у Ріо-де-Жанейро помер від зупинки серця через екстремальні температури, коли хвиля спеки пройшла через більшу частину Бразилії.

Свіфт оголосила про перенесення свого концерту в суботу ввечері, заявивши, що безпека та добробут її шанувальників, колег-виконавців та команди є перш за все.

У своєму дописі в Instagram Свіфт сказала, що вона "спустошена" смертю 23-річної Ани Клари Беневідес Мачадо і "охоплена горем".

Пізніше також стало погано самій співачці. Зокрема, фанати зняли відео, як Свіфт задихається після чергового номера.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Роббі Вільямс новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Зеленський озвучив головні результати "Рамштайну"-17, заінтригував новинами

Зеленський озвучив головні результати "Рамштайну"-17, заінтригував новинами

22:05 Україна
Будуть зміни: у ЗС України розповіли, чи скасують тривогу через МіГ

Будуть зміни: у ЗС України розповіли, чи скасують тривогу через МіГ

20:33 Україна
Орбан погрожує заблокувати допомогу Україні та вступ в ЄС: поставлений ультиматум

Орбан погрожує заблокувати допомогу Україні та вступ в ЄС: поставлений ультиматум

19:50 Політика
Всі головні новини

Останні новини

22:53

Президент Чехії спрогнозував, коли РФ може відновити свою боєздатність

22:34

Україну накрила потужна магнітна буря: "трусити" буде майже 6-бальний шторм

22:05

Зеленський озвучив головні результати "Рамштайну"-17, заінтригував новинами

21:49

Ще одна фанатська смерть: на концерті Роббі Вільямса загинула жінка

21:42

"Нас таких тисячі": відомий гурт потрапив у скандал з військовим, який втратив зір

У випадку заморозки війни ракетні удари триватимуть, за 2-3 роки вона спалахне знову – ЗагороднійУ випадку заморозки війни ракетні удари триватимуть, за 2-3 роки вона спалахне знову – Загородній
21:30

Ці хрусткі бутерброди - просто бомба: супершвидкий рецепт на сковороді за 1 хвилину

21:15

Віталій Портников. Про що Путін брехав G20Відеоблоги

21:10

Ви навіть не здогадаєтесь, що це за популярний салат: закуска на Новий рік 2024 - рецептВідео

20:33

Будуть зміни: у ЗС України розповіли, чи скасують тривогу через МіГ

Реклама
20:26

Коли в Україні з'являться Taurus та інша зброя: названо єдину умовуВідео

20:17

Ізраїль і ХАМАС досягли першого припинення вогню: що це означаєПогляд

20:05

"Показував свого папугу": колишня наречена Галкіна розповіла про їхні стосунки

20:01

В Україні спростили правила іспитів на водійське посвідчення: що змінилося

19:50

Орбан погрожує заблокувати допомогу Україні та вступ в ЄС: поставлений ультиматум

19:43

Росія "вимагатиме" 5 регіонів: Загородній попередив про небезпеку перемовинВідео

19:20

Допомога США може припинитися: експерт розповів, чим це загрожує

19:18

У Шойгу поскаржилися на "приліт" по групі російських пропагандистів

19:14

"Путінізм без Путіна": хто буде правити Росією після війниПогляд

19:10

Суцільна ковзанка на дорогах і божевільний вітер: Україну накриває сильний шторм

19:01

Путін зібрався довго воювати і поміняв тактику: Данілов назвав мету Кремля

Реклама
18:57

"Розуміє лише мову сили": ЗСУ ліквідували 36 тисяч окупантів за шість тижнів - Умеров

18:43

Тоді ми жили дружно: утікач Дівєєв-Церковний видав ностальгічне марення про совок

18:20

ЗСУ на лівому березі Херсонщини яскраво підірвали пункт управління окупантів

18:15

Як зараз виглядає Юлія Тимошенко в реальному житті - свіжі фото

18:13

Засідання "Рамштайну": Захід створює коаліцію і виділить Україні системи ППО

17:58

На каналі 2+2 – прем’єра чотирисерійного серіалу "Окуповані"

17:54

Одна партія заблокувала законопроект про медичний канабіс: на розгляд підуть місяці

17:49

Головоломка для веселих і кмітливих: потрібно за 7 секунд знайти овечку

17:48

"Ризик існує завжди": чи можлива заморозка війни в Україні - Загородній

17:17

"У нього є всі шанси": Ірина Білик розповіла про побачення з новим нареченимВідео

17:06

Вже відчувається дефіцит зброї: ЗСУ готуються до важкої зими - The Times

16:51

Звільнення Лівобережжя: жителі зустрічають бійців ЗСУ зі сльозами на очахВідео

16:42

Саміт G20 стартував з "трюків" Китаю і США, Путін відзначився новою маячнеюВідео

16:26

"Вони захищають Україну, розмовляючи мовою загарбника": Бенюк підтримав Фаріон у мовному скандалі

16:26

На лівобережжі Херсонщини - переполох: окупанти РФ тушуються, їх охопив страх

16:24

ЗСУ завдали нищівних втрат російським військам під Авдіївкою

16:10

Вкрай неприємні події: МО Британії прокоментувало бої на Лівобережжі

15:57

Ударом морських дронів знищено командира десантного катера РФ проєкту "Серна"

15:48

Росіяни "рознесли" чутки про постачання Вірменією "Точок-У" Україні

15:30

Путін копіює Сталіна, який влаштував Голодомор в Україні - легендарний історик

Реклама
15:14

Легше не придумати: ульотний салат на Різдво за 5 хвилин - рецептВідео

15:12

Не буде здоров'я і почнуться проблеми: старі прикмети 24 листопада

15:03

У Путіна розробили план "повної анархії" в Україні: Данілов розкрив деталі

15:00

Тимчасовий пропуск: Словаччина розблокувала рух українських вантажівок

14:58

Бред Пітт відповів на образи сина

14:55

Хто така співачка-путіністка Менших, яку ліквідували ЗСУ на Донбасі

14:44

Favbet Foundation передав розвідникам Нацгвардії на передову позашляховик Nissan Pathfinder

14:37

"У нас є успіхи": Зеленський відповів на заяву Залужного про "війну, що зайшла у глухий кут"

14:35

"Вибуховий виступ" : у ЗСУ оцінили удар по морпіхах РФ під час концерту

14:33

Акім Галімов і Марічка Падалко стали обличчями проєкту "Сенси, що об'єднують"

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти