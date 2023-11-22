Ще одна фанатська смерть: на концерті Роббі Вільямса загинула жінка

Вона впала на трибунах стадіону і пролетіла шість рядів.

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На концерті Роббі Вільямса загинула фанатика / Колаж Главред, фото Instagram / robbiewilliams, Pixabay

22 листопада стало відомо про те, що померла жінка, яка була серйозно поранена під час концерту Роббі Вільямс у Сіднеї минулого тижня.

За інформацією The Guardian, представник Сіднейської лікарні Сент-Вінсент підтвердив, що жінка у віці 70 років померла в понеділок після падіння з шести рядів сидінь на стадіоні "Альянц" в Мур-парку.

У критичному стані її доставили в лікарню Сент-Вінсента, де ввели в штучну кому.

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Відзначимо, що чотири дні тому фанат на концерті Тейлор Свіфт у Ріо-де-Жанейро помер від зупинки серця через екстремальні температури, коли хвиля спеки пройшла через більшу частину Бразилії.

Свіфт оголосила про перенесення свого концерту в суботу ввечері, заявивши, що безпека та добробут її шанувальників, колег-виконавців та команди є перш за все.

У своєму дописі в Instagram Свіфт сказала, що вона "спустошена" смертю 23-річної Ани Клари Беневідес Мачадо і "охоплена горем".

Пізніше також стало погано самій співачці. Зокрема, фанати зняли відео, як Свіфт задихається після чергового номера.

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