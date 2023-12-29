Ектор Хіменес-Браво захопив мережу фото з передової з українськими воїнами

Шеф-кухар і ведучий Ектор Хіменес-Браво зібрав мільйон гривень на допомогу ЗСУ і поїхав на фронт до наших бійців, щоб особисто передати машини і дрони.

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Ектор Хіменес-Браво привіз українським воїнам потрібне для війни обладнання / колаж Главред, фото Instagram

Український кулінар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво здався на передовій разом з нашими захисниками. Фото з передової шеф-кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Звіт: мільйон на дрони! Це наш найбільший збір, тому так важливо було особисто приїхати до хлопців на гарячі точки, щоб подякувати за їхню роботу від усіх нас. А що можемо ми? Ми поставили за мету зібрати мільйон грн за місяць. Я дуже хвилювався, що ми не встигнемо, але за 20 днів ми з вами зібрали 500 тис грн і спільно з БКК закрили наш перший мільйонник. Ви неймовірні! Ваш внесок неоціненний! Ці дрони - це наша з вами робота!",- розповів він.

Кулінар також розповів, що на вищевказані гроші було придбано 57 комплексів безпілотних авіаційних SPEACEMAKER-1.5-8, в комплект яких входять ‒ безпілотні літальні апарати (Квадрокоптери); акумуляторні батареї 6s2p 8400 міліампер-година. Залишок грошей, за словами Хіменеса-Браво, він відправив у фонд "Повернись живим".

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