Ектор Хіменес-Браво зловив російського окупанта / instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво вирішив трохи підняти настрій своїх передплатників.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував знімок, на якому тримає в руках півня.

"Зловив російського окупанта. Що будемо готувати?",- поцікавився Ектор у підписі до фото.

instagram.com/hectorjimenezbravo

Також він уточнив, що фото було зроблено в мирний час.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво перервав подорож на батьківщину, щоб допомагати українським біженцям. За кілька днів до початку війни він полетів з мамою в Колумбію, де повинен був відпочивати мінімум місяць. Однак любов до країни, в якій він живе останній десяток років все ж пересилила.

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