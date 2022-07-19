Ектор Хіменес-Браво розсекретив свою обраницю-українку постільним фото

Ектор Хіменес-Браво показав свою дівчину-українку / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбійський шеф-кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво перестав приховувати обличчя своєї української коханої, з якою у нього почалися стосунки незадовго до початку повномасштабної війни в Україні.

Ледь розпочавшись, цей роман вже переживає серйозне випробування - кухареві і його обраниці доводиться перевіряти свої почуття на міцність відстанню. Зараз Хіменес-Браво перебуває в Україні, займається волонтерством, а його дівчина за кордоном.

Ектор важко переживає розлуку. Нещодавно на його сторінці в Instagram з'явився знімок, на якому можна розглянути обличчя загадкової українки. Хто вона і чим займається - невідомо.

"Сумую за нашими сімейними вечорами", - підписав знімок шоумен. У кадрі він зі своєю молодою обраницею позує напівлежачи в ліжку в однакових халатах.

У коментарях шанувальники Хіменеса-Браво почали проводити розслідування - хто ж викрав серце знаменитого кухаря. Темноволоса українка нагадувала їм співачок Христину Соловій, Злату Огневич і навіть Ірину Федишин.

Ектор Хіменес-Браво показав свою дівчину-українку / instagram.com/hectorjimenezbravo

Інші ж просто раділи за Ектора, що йому вдалося знайти своє сімейне щастя:

"Давно хотіла побачити вашу кохану! щастя вам❤️ все буде Україна..."

"Гарна пара ❤️"

"Красива пара! І собачки класні! Бажаю вам сімейного щастя".

"❤️Ви дуже схожі зовні з вашою коханою❤️ Дві половинки одного цілого".

"❤️❤️❤️гарні, сімейного щастя і МИРУ".

читайте також61-річний сексуально залежний Девід Духовни показав нову подружку в два рази молодшу за нього

Раніше 46-річна співачка, композитор, продюсер і народна артистка України Наталія Могилевська порадувала шанувальників новиною про поповнення в її родині, і розкрила стать дитини.

Також стало відомо, що американська супермодель Емілі Ратаковскі розлучається з чоловіком після 4 років шлюбу. Актор і продюсер Себастьян Бір-Макклард виявився "серійним псом" і регулярно зраджував одній з найкрасивіших жінок світу.

Інші новини: