"Українці, ви нормальні?": Ектор Хіменес-Браво шокований поведінкою людей під час війни

Ектор Хімінес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo/

Ектор Хіменес-Браво сильно здивувався, як українці проявили себе після вторгнення Росії.

На своїй сторінці в Instagram ресторатор і кухар перерахував головні події, які вразили його найбільше.

"Українці, ви нормальні? Ні, ви не нормальні - ви дивовижні! Я тут вже 13 років, а ви не перестаєте мене дивувати. З самого початку війни я спостерігав за мужністю і відданістю звичайних людей. Простий кухар сідав в машину і під звуки вибухів їхав готувати для ТРО. Шкільна вчителька плела маскувальні сітки, а поруч її колега, який раніше навчав хлопців стругати дерева, зварював протитанкові їжаки", - пише Ектор.

Також він нагадав, як ще на початку війни люди стояли в чергах, щоб потрапити в армію.

"Місця закінчилися і навіть це вас не зупинило – самі купили обмундирування, зброю і пішли воювати за свою країну. Ніде я не бачив такої відданості і сміливості", - повідомив Ектор.

Не обійшов стороною ресторатор і історичну для України подію - наша країна стала кандидатом в ЄС.

Також він нагадав про збір грошей на Байрактари, який організував фонд Сергія Притули.

читайте такожУ три рази могутніше Байрактара: США готові продати Україні Бойові безпілотники Grey Eagle – Reuters"За три дні майже вся сума зібрана. А це 15 млн$! Після цього ми самі можемо виставити умови для вступу в ЄС. Вважаю, на українців має рівнятися вся світова спільнота! Мужні, волелюбні, щирі і єдині – такі вони, сини і дочки України!,- підсумував ресторатор.

Раніше Ектор Хіменес-Браво не виключив можливість того, що одного разу і йому доведеться взяти в руки зброю для захисту своїх близьких. На його сторінці в Instagram з'явилося відео, де Хіменес-Браво вчиться на полігоні стріляти і розбирати зброю.

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