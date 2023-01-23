Микита Добринін сподівається, що весь процес вони з Дашею Квітковою пройдуть вельми і вельми гідно. І підкреслив - складне рішення вони прийняли удвох.

Екс - "холостяк" Добринін вперше прокоментував розрив з дружиною / скріншот з відео, УНІАН

Український телеведучий і шоумен (колишній учасник реаліті-шоу "Холостяк") Микита Добринін вперше прокоментував інтерв'ю своєї дружини-блогерки Даші Квіткової, в якому вона оголосила про їх розставання. Чоловік підтвердив слова коханої і запевнив, що в їх розриві немає "нічого критичного". Відповідний коментар з'явився на його Instagram-сторінка.

Добринін сподівається, що весь процес вони пройдуть гідно. І підкреслив - складне рішення вони прийняли удвох.

"Про інтерв'ю, яке вийшло сьогодні, можу лише додати, що бути зараз окремо — Це наше спільне рішення. І це життя, нічого критичного не сталося. Вірю, що цей етап ми зможемо пройти гідно", – написав Добринін.

Нагадаємо, раніше блогер Даша Квіткова повідомила про те, що вона більше не разом зі своїм чоловіком, "холостяком" і шоуменом Микитою Добриніним.

Пізніше факт розриву підтвердили на телеканалі СТБ.

"Одна з найкрасивіших пар України, а також перша пара українського проекту "Холостяк", яка вийшла заміж і народила дитину, розлучилася. Даша Квіткова і Микита Добринін більше не разом. Про це розповіла інфлюенсер і блогер Даша в інтерв'ю "екзамену" Маші Єфросиніній", - підтвердили телевізійники.

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