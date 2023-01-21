"Що приховує Даша Квіткова?": дружина Добриніна зважилася на зізнання на тлі чуток про розлучення

Український ведучий Микита Добринін зустрів блогерку Дашу Квіткову на зйомках 9 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк. Після проєкту пара одружилася, а з серпня 2021 року вони разом виховують первістка - сина Лева.
Добринін і Квіткова - ідеальна "інстаграмна" сім'я: вони гарні, успішні, популярні і звикли кожен свій крок показувати на камеру. Однак останнім часом у шанувальників пари закралися підозри про їх розставання - вони перестали показувати сімейні моменти в соціальних мережах.
Масла у вогонь підлила і сама Даша. Блогерка в інтерв'ю для Маші Єфросиніної відповіла на каверзне запитання "Що приховує від своїх підписників Даша Квіткова".
"Не те, щоб приховує, вона просто не розповідає. Останні два-три тижні були суперболючими. Мені хотілося спочатку пройти цей період, щоб потім із ясною головою почати говорити", - зазначила Даша. Також вона повідомила, що нарешті готова порушити мовчання про те, що її гризе.
Тизер майбутньої бесіди опублікований в YoutTube.
Раніше український співак Олександр Пономарьов поділився рідкісним фото старшої дочки Зої. Незважаючи на те, що дівчина - прийомна дитина артиста, у них склалися близькі, довірчі відносини.
Також 20-річний співак, переможець проєктів Голос країни і Голос. Діти Роман Сасанчин заявив, що повінчався зі своєю дружиною Іванною. Рік тому у пари народилася донька Елізабет.
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