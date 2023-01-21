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"Що приховує Даша Квіткова?": дружина Добриніна зважилася на зізнання на тлі чуток про розлучення

21 січня 2023, 01:30
Квіткова нарешті зважилася на відвертість, та розповість про болючий досвід.
Микита Добринін, Даша Квіткова і їх син Лев
Даша Квіткова на тлі чуток про розлучення розповіла, що приховує / instagram.com/kvittkova

Український ведучий Микита Добринін зустрів блогерку Дашу Квіткову на зйомках 9 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк. Після проєкту пара одружилася, а з серпня 2021 року вони разом виховують первістка - сина Лева.

Добринін і Квіткова - ідеальна "інстаграмна" сім'я: вони гарні, успішні, популярні і звикли кожен свій крок показувати на камеру. Однак останнім часом у шанувальників пари закралися підозри про їх розставання - вони перестали показувати сімейні моменти в соціальних мережах.

Масла у вогонь підлила і сама Даша. Блогерка в інтерв'ю для Маші Єфросиніної відповіла на каверзне запитання "Що приховує від своїх підписників Даша Квіткова".

"Не те, щоб приховує, вона просто не розповідає. Останні два-три тижні були суперболючими. Мені хотілося спочатку пройти цей період, щоб потім із ясною головою почати говорити", - зазначила Даша. Також вона повідомила, що нарешті готова порушити мовчання про те, що її гризе.

Тизер майбутньої бесіди опублікований в YoutTube.

Раніше український співак Олександр Пономарьов поділився рідкісним фото старшої дочки Зої. Незважаючи на те, що дівчина - прийомна дитина артиста, у них склалися близькі, довірчі відносини.

Також 20-річний співак, переможець проєктів Голос країни і Голос. Діти Роман Сасанчин заявив, що повінчався зі своєю дружиною Іванною. Рік тому у пари народилася донька Елізабет.

Інші новини:

шоу-бізнес Маша Єфросиніна Микита Добринін новини шоу бізнесу Даша Квіткова
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