Джигурда розкрив особисту таємницю Волочкової: "розмовляє і з Богородицею, і з Христом"

Микиту Джигурду "прорвало", коли він почав говорити про Анастасію Волочкову.

Анастасія Волочкова, Микита Джигурда / скріншот YouTube

Скандальний актор Микита Джигурда, який активно підтримують війну в Україні, вирішив відверто розповісти про Анастасію Волочкову.

За його словами, одіозна балерина щодня молиться перед іконами у своїй особистій каплиці, ридаючи, просить сил і допомоги.

"З ранку до верстата, а ввечері, кожен день, в домашню церковцю і розмовляє і з Богородицею, і з Христом, і з Богом Отцем... І це не грішити і каятися, це розмова з проханням дати сил, наповнити світлом. Звідки у тендітної дівчини, яку ламали олігархи, яку намагалися зганьбити... Як вона витримала?! Я не знаю, інша б зійшла з розуму, спилася б реально. Богиня Волочкова, як птах фенікс, відроджується", - заявив Джигурда.

Нагадаємо, не так давно Волочкова вразила своїм цинізмом. Вона зібралася розважати дітей, яких насильно депортували з України до Росії.

У коментарях під постом користувачі Мережі були шоковані велінням одіозної балерини. Їй нагадали, хто насправді зруйнував українські Луганськ, Донецьк, Маріуполь, Лисичанськ і позбавив дітей щасливого дитинства.

Раніше російська балерина Анастасія Волочкова і актор Микита Джигурда з'явилися на публіці разом. Балерина повідомила, що стала секундантом Микити Джигурди, але її зовнішній вигляд підняли на сміх її ж підписники.

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