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"Диявол їх заплутав": Охлобистін видав мракобісся щодо виїхали з РФ артистів

Дмитро Відоменко
17 жовтня 2023, 11:20 оновлено 17 жовтня, 11:23
Крім того, Іван Охлобистін вирішив підтвердити очевидне і розповів про свій алкоголізм.
Охлобистін
Охлобистін продовжує працювати на благо пропаганди РФ / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Скандально відомий артист, сценарист і досвідчений путініст Іван Охлобистін вирішив в нахабній і панській манері повчити тих артистів, які виїхали з країни-агресора РФ за кордон. Причому в ефірі передачі видного путінського пропагандиста Бориса Корчевнікова.

"Мене зараз будуть засуджувати за те, що я виправдовую ворогів. Та які вороги, хлопці? Ви їх послухаєте ‒ ще більше Батьківщину полюбите. Там така вже проявлена туга і розуміння: вони без Росії ‒ ніщо. Ми всі без Росії ніщо - а вже артисти-то тим більше. Диявол їх заплутав. Диявол провів їх цими стежками", - сказав він.

Потім Охлобистін вирішив підтвердити очевидне і розповів про свій алкоголізм. Правда, він стверджує, що зараз давно покінчив з цією згубною звичкою.

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"Творчість, юність, закоханість! І в якийсь момент я дійсно зрозумів, що це хімія тіла мого. Не скажу, що я був такий п'яний. Я стривожився, що це стало буденним. Не те, щоб я там хворів або скоював злочини. А те, що це стало частиною тіла. Я став залежний", - поділився артист.

Вояжі артистів-путіністів на Донбас

Нагадаємо, раніше Микита Джигурда приїхав до тимчасово окупованої Волновахи, щоб почитати патріотичні віршики. "Патріоту" російські окупанти подарували справжню гранату, зі словами - "У нас цього добра повно". На що звихнувся актор прочитав вірш.

До того інший відомий артист-путініст, співак Григорій Лепс, приїхав до тимчасово окупованого Донецька.

Лепс, зокрема, відвідав госпіталь в Донецьку, де перебували в тому числі і поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав – мовляв, його пісні допомагають в лікуванні краще лікарських препаратів.

І зовсім недавно до бойовиків до російських окупантів приїхав Роман "Звір" Білик. Разом з колегою по групі Германом Осиповим він заспівав для них кілька своїх пісень.

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Іван Охлобистін Борис Корчевников
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