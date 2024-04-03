Драматичний результат для України та Хорватії - букмекери про Євробачення-2024

П'ятірка лідерів за місяць до Євробачення змінилася до невпізнання.

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Євробачення-2024 - рейтинг букмекерів на сьогодні / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Чим ближче початок конкурсу Євробачення-2024, тим більш інтригуючими стають прогнози букмекерів щодо того, хто ж стане переможцем. На початку лютого, одразу після українського Нацвідбору, дует alyona alyona & Jerry Heil став беззаперечним лідером і утримував цю позицію понад двадцять днів.

Наприкінці лютого Україну з п'єдесталу повалила Хорватія - ця країна жодного разу не перемагала на Євробаченні, але цьогорічний конкурсант, Baby Lasagna з піснею Rim Tim Dagi Dim, протримався на першій позиції рейтингу букмекерів понад місяць.

Наразі лідером із величезним відривом від решти конкурсантів став Nemo зі Швейцарії - 20% ймовірності на перемогу. Ще тиждень тому він посідав 4 місце серед лідерів із дев'ятьма відсотками.

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Що ж стосується України, то її становище виявилося невтішним: alyona alyona & Jerry Heil залишаються в п'ятірці фаворитів, але всього лише на 5 місці. Їхню ймовірність перемоги наразі оцінюють у 9%.

Таким чином турнірна таблиця значно змінилася за останній час і сьогодні п'ятірка лідерів виглядає так: Швейцарія - 20%, Хорватія - 16%, Італія - 12%, Нідерланди - 10%, Україна - 9%.

Євробачення-2024 - рейтинг букмекерів на сьогодні / eurovisionworld.com

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також стало відомо, під яким номером Україна виступить на Євробаченні-2024. alyona alyona & Jerry Heil випала честь представити свою країну серед перших.

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