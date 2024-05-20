Додому не поспішає: Потап зізнався, де зараз перебуває

Музичний продюсер оголосив про новий етап свого закордонного вояжу.

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Потап новини - де зараз Потап / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

На момент початку повномасштабної війни в Україні музичний продюсер і співак Потап перебував в Іспанії. За кордоном він проводив благодійні концерти на користь України, а пізніше і зовсім повернувся на батьківщину.

Проте він пробув тут недовго - з осені 2023 року Потап перебуває в перманентному закордонному "відрядженні", яке сам артист називає внеском у розвиток української музичної індустрії за кордоном.

Спершу артист намагався приховувати свої поїздки, побоюючись критики, проте зараз він активно висвітлює свої пересування в соціальних мережах. Так нещодавно у своєму блозі в Instagram Потап повідомив, що прибув до Софії, Болгарія.

відео дня

"Болгарія стрімко розвивається у секторі виробництва музичного контенту, ТБ та кінопродукції. У Софії та навколишніх районах розташовані цілі міста-павільйони, де знімають як Голлівуд, так і Талівуд, і K-Pop. Я прибув до Софії на зйомки двох відеокліпів і розробку ще трьох! " - написав він, та опублікував відео, на якому виходить із літака і прямує до автобуса.

Потап новини - де зараз Потап / instagram.com/realpotap

Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Потап - останні новини:

Раніше відома світська журналістка Аліна Доротюк назвала Потапа найбільш "зашкварною" українською зіркою, яка кожною своєю дією змушує її сьогодні дивуватися.

Також Потап публічно звернувся до Насті Каменських із проханням не кидати його. Його пасаж зіркова дружина залишила без уваги, що багатьом здалося дивним на тлі чуток про розлучення пари.

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