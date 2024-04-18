Дочка Волочкової відмовилася від прізвища матері

Балерина вважає, що справа не в її публічних скандалах і п'яних відео, а в тому, що дочка не хоче бути публічною.

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Волочкова розповіла, що дочка змінила прізвище / Колаж Главред, фото Instagram/volochkova_art

Російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує звіряче вторгнення РФ в Україну і практично весь час перебуває в нетверезому стані, пояснила, чому її дочка Аріадна відмовилася від прізвища балерини.

За інформацією пропагандистського видання МК, дочка Волочкової вирішила змінити своє прізвище, щоб не бути Волочковою. Сама балерина вважає, що справа не в її публічних скандалах і п'яних відео, а в тому, щоб досягнення дівчини не приписували її знаменитій мамі.

Донька Волочкової більше не хоче бути на її прізвищі / Фото МК

Хто така Анастасія Волочкова? Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля. відео дня

"Моя дочка - непублічна людина, вона ніде не хоче світитися. Ви не уявляєте, скільки журналістів її задергали. Вона навіть псевдонім собі взяла, бо не хоче, щоб її асоціювали тільки з Анастасією Волочковою. Щоб не думали, що всі її досягнення тільки тому, що вона Аріадна Волочкова. Тому ніяких цілей і завдань у неї немає", - виправдовує вчинок дочки Волочкова.

Анастасія Волочкова - останні новини по темі

Зазначимо, співак Георгій Іващенко вручив Анастасії Волочковій на конференції "Цінніше грошей" діамантові сережки вартістю 600 тисяч рублів і освідчився їй, ставши на коліна.

А також Анастасія Волочкова відповіла на звинувачення в її алкоголізмі і запевнила, що з нею все гаразд. Балерина жодних проблем не бачить і заявляє, що може кинути пити в будь-який момент.

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