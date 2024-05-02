Дочка Брежнєвої показала струнку фігуру в бікіні

Віра Брежнєва може похвалитися своїми доньками.

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Дочка Брежнєвої може похвалитися відмінною фігурою / колаж Главред, фото Instagram

Соня Кіперман, старша дочка української співачки Віри Брежнєвої, яка у військовому нападі Росії на Україну, стала на бік своєї батьківщини, наробила фото в грайливому купальнику.

На фото 23-річна Соня показала струнку фігуру в бікіні і зробила миле селфі з домашнім улюбленцем. Молода дівчина також показала прекрасну струнку фігуру в домашньому білизняному костюмі, на який накинула сорочку.

Також на своїй сторінці в Instagram вона показала фото в рожевому купальнику. На фото видно тонку талію дівчини, яку вигідно підкреслюють високі плавки.

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Донька Віри Брежнєвої показала струнке тіло / Фото Instagram/ sonyaxkiperman

Соня Кіперман у відкритому образі / Фото Instagram/ sonyaxkiperman

Хто така Віра Брежнєва? Віра Брежнєва - українська співачка, акторка та бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію і обірвала зв'язки з країною-окупантом.

Віра Брежнєва - останні новини за темою

Раніше Віра Брежнєва душевно привітала з днем народження свою старшу доньку Соню Кіперман. З цієї нагоди артистка присвятила доньці пост на своїй сторінці в Instagram і розчулила кадрами.

Ще нещодавно скандальний український блогер і оглядач шоу-бізнесу Богдан Беспалов припустив, що в недалекому майбутньому Віра Брежнєва проявить ініціативу у поновленні стосунків із колишнім чоловіком Костянтином Меладзе.

Беспалов зазначив, що Віра, яка тиждень тому говорила зі сцени, що її колишній - геніальний композитор, а потім назвала його помилкою у своєму житті, заявила все це не просто так.

До цього Брежнєва справді назвала шлюб із Костянтином Меладзе помилкою. Співачка зазначала, що їй знадобилося багато часу, щоб відчути до цього етапу у своєму житті вдячність.

А ще зірка поп-сцени розчулила фанатів рідкісним фото з мамою і трьома сестрами. Брежнєва показала рідкісне фото з мамою і рідними сестрамита розсекретила, де і з ким зустріне День закоханих.

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