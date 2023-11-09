Донька Ані Лорак розплакалася у Стамбулі: що сталося

Декілька тижнів дочка Лорак, Софія, провела з батьком у Туреччині, де Мурат відвідав родичів та пройшов планову операцію.

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Мурат Началжиоглу довів до сліз доньку в аеропорту / Колаж: Главред, фото: скрін instagram.com / muratnalca

Колишній чоловік Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, вразив своїх прихильників відвертістю та емоційністю у новому відео, яким він поділився на своїй сторінці в Instagram. У цьому ролику Мурат проводжає свою доньку, 12-річну Софію, на літак, а їх прощання в аеропорту не обійшлося без сліз.

У відео, знятому в аеропорту Стамбула, Мурат проводжає Софію на літак. Сцена прощання викликала сльози у дівчинки і вона обняла батька востаннє перед вильотом.

Мурат також поділився моментами проведення спільного часу з донькою у аеропорту, де вони грали і сміялися під час очікування на рейс. Ексчоловік Ані Лорак також показав у відео, як вони з Софією насолоджувалися бургерами від шеф-кухаря.

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Що відомо про особисте життя Мурата Начаджиоглу

Слід зазначити, що Софія провела декілька тижнів разом з батьком в Туреччині, де Мурат переніс планову операцію. У цей же період з'явилася інформація про кризу в особистому житті Налчаджиоглу. За чутками, Мурат та його обраниця, візажистка Лілія, розійшлися лише через чотири місяці після їх весілля.

Причини цього розставання залишаються невідомими для громадськості. Навіть у соціальних мережах вони відписалися одне від одного та видалили усі спільні фото, включаючи світлини з весілля.

Нагадаємо, в Instagram, Мурат Налчаджіоглу поділився поглядом на те, що спричинило зміни в його стосунках з Лілією Реус. Він заявив, що це не сталося через те, що "один із партнерів був поганий, а інший добрий, або через невірність одного з них іншому". Мурат переконує, що, можливо, у двох людей просто різні світогляди та очікування від життя, можливо, у них різні місії, які вони беруть на себе в житті.

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