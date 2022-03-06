Дмитро Комаров звернувся до військових ЗСУ та їх родин: "Ви - сила; ваші чоловіки та батьки - герої"

Дмитро Комаров звернувся до ЗСУ зі словами гордості та вдячності / instagram.com/komarovmir

Телеведучий і творець програми Світ навиворіт Дмитро Комаров звернувся до українських воїнів, які захищають нашу країну від окупанта.

Він записав надихаюче відео на тлі Батьківщини-Матері, в якому подякував ЗСУ, а також звернувся до їхніх дружин та дітей. Їм Комаров нагадав, що їхні чоловіки та батьки - справжні герої.

"Сьогодні 5 березня 2022 року. 10 день йде війна з Росією, і я хочу звернутися до наших Збройних Сил України. Українські військові, мужики, ми пишаємося вами, Ви справжні герої. Ви сила, ви справжня стіна, ви підтримка, ми вас дуже любимо, і ми всі з вами. Дружини українських військових, хочу висловити вам підтримку і сказати, що ваші чоловіки - справжні герої! І дітям українських військових - ваші батьки справжні герої! Ми обов'язково переможемо!"- сказав ведучий.

Наприкінці свого звернення Комаров сказав українською мовою: "Збройні сили України - найкращі. Ми віримо в вас. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!"

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