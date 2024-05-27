Діма Коляденко посварився з Іриною Білик: "Усе, крапка. Відносини закінчилися"

Популярний шоумен не став приховувати причину, через яку обірвав зв'язок завдовжки у два десятиліття.

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Коляденко порвав із Білик - що сталося, причина конфлікту / колаж: Главред, фото: instagram.com/kolyadenkodima_official, instagram.com/bilyk_iryna

Дмитро Коляденко та Ірина Білик перебували в бурхливому романі з 2003 по 2006, під час і після якого шоумен освідчувався артистці цілих 6 разів. Незважаючи на те, що пара розлучалася голосно, після любовних стосунків вони на багато років зберегли добру дружбу.

Ба більше - в останні кілька років чутки про те, що Білик і Коляденко вирішили дати своєму роману ще один шанс, з новою силою стали набирати обертів. Однак шанувальникам епатажної парочки розраховувати нема на що.

Діма Коляденко в інтерв'ю Славі Дьоміну повідомив, що обірвав 20-річний зв'язок зі співачкою - і любовний, і дружній. У грудні 2023 року вони посварилися. "Мені щось не сподобалося, як вона поводила себе зі мною. Мені це не сподобалося, і я сказав: "Усе, ставимо крапку", - розповів артист.

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Однак через чотири місяці їхнє спілкування налагодилося. Щоправда, ненадовго. Коляденко зізнався, що його колишня кохана постійно звинувачувала його "у всіх гріхах". До того ж прихильність до Білик сильно впливала на його особисте життя, яке так і не налагодилося після розставання зі співачкою ще у двотисячних.

Але останньою краплею стала невиконана обіцянка Ірини Білик. За словами Коляденка, вона запросила його із собою в тур, але поїхала з якимось "молодим виконавцем". "Я їй написав: "Я незадоволений, тому що ти говориш одне, думаєш друге, а робиш третє". Я себе відчував, як подружка. У мене не йде особисте життя, тому що я прив'язаний до Ірини Білик. Треба ставити крапку. Усе, крапка. Відносини закінчилися", - розповів Діма Коляденко.

Хто такий Діма Коляденко? Дмитро Коляденко - український хореограф, танцівник, телеведучий і співак. Працював над популярними мюзиклами "Попелюшка", "Божевільний день, або Одруження Фігаро", "Снігова королева", а також телепроєктами "Шанс", "Шоуманія", "Майданс".

Ірина Білик - останні новини:

Раніше український ведучий Слава Дьомін розкрив подробиці конфлікту з Іриною Білик, який виник між ними на тлі його інтерв'ю з колишнім чоловіком співачки Юрієм Нікітіним.

Також Ірина Білик показала, який насправді вигляд має без макіяжу. Часто артистка ховає обличчя за сонцезахисними окулярами або яскравим концертним мейкапом.

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