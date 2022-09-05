Дітей не бачив півроку: Віталій Кім виклав у Мережу зворушливе фото з родиною

Віталій Кім / Facebook та Instagram

Миколаївський губернатор Віталій Кім після довгої розлуки вперше зустрівся зі своєю сім'єю ‒ і на радощах виклав фото на свою сторінці в соціальну мережу Instagram опублікував спільне свіже фото.

У пості Кім зізнався, що з початку повномасштабної війни Росії проти України зустрічі з сім'єю стали рідкістю — він не бачив своїх дітей шість місяців і вперше провів вихідні з близькими.

"Вихідний з сім'єю - безцінно! Шість місяців не бачив своїх дітей", - зізнався чиновник.

Віталій Кім з родиною / Instagram

Фоловери Кіма дуже зраділи такому фото - і написали безліч захоплених коментарів.

"Сім'я це безцінне, щастя і здоров'я Вам - ви дуже хороша людина", "Яка хороша сім'я ‒ жінка і дітки! Дай Бог здоров'я вам всім! Нехай вас Бог береже", "Боже, яка хороша сім'я", ‒ написали вони.

До слова, Кім працює на посаді керівника Миколаївської обласної державної адміністрації трохи менше двох років - з 25 листопада 2020 року.

6 березня 2022 року Віталій Кім був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня — "За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність та самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників".

Багато років він перебуває у шлюбі з Юлією Кім. У подружжя дві дочки - Євгенія та Олександра, а також син - Руслан.

Нагадаємо, раніше керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім на брифінгу розповів, що українські військові знищили частину російських установок ППО "С-300", якими окупанти бомбили Миколаїв через дефіцит інших ракет.

"Обстрілюють нас щодня вже п'ятий тиждень. Була знищена батарея або дивізіон С-300. І ми знаємо, де ще розташовані ці підвезли С-300 і зараз обстрілюють Миколаїв. Ми над цим працюємо, ЗСУ просуваються", - сказав він.

До того Кім говорив про те, як ЗСУ проводили підготовку до контрнаступу в Миколаївській області. У першу чергу - завдавали ударів по окупаційних підрозділах військ Росії, про що свідчить ситуація з Антонівським мостом у Херсоні.

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