Цукерберг став батьком і показав фото новонародженого

Американський підприємець, засновник соціальної мережі Facebook, один з найбагатших людей світу Марк Цукерберг став батьком втретє.

Марк Цукерберг / Facebook.com

Американський підприємець, засновник соціальної мережі Facebook, один з найбагатших людей світу Марк Цукерберг став батьком втретє.

Цукерберг повідомив радісну новину на своїй сторінці в Instagram. Виявилося, що дружина бізнесмена народила йому доньку, яку назвали Аурелія Чан Цукерберг. "Ласкаво просимо, в цей світ Аурелія Чан Цукерберг. Ти справжнє благословення", - написав він.

Марк Цукерберг також поділився фото новонародженої. Новий пост і фото зібрали понад 800 000 тисяч лайків і тисячі коментарів.

відео дня

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Марк Цукерберг готується стати батьком втретє. Підприємець досить відверто розповідає про своє життя і часто ділиться новинами в соціальних мережах.

Відзначимо, що зі студентських часів він зустрічається з давньою подругою Прісциллою Чан. З майбутньою дружиною другокурсник Марк Цукерберг познайомився на вечірці братства в Гарварді. З 2003 року Марк і Прісцилла стали зустрічатися. У 2010 році майбутня дружина переїхала до Цукерберга в Пало-Альто.

2 грудня 2015 року у пари народилася дочка Максима Чан (Макс), а 28 серпня 2017 року — друга, яку назвали Август. Глава Facebook Марк Цукерберг взяв "декретну" відпустку у зв'язку з народженням другої дочки. Тепер же Цукерберг багатодітний батько третьої дочки.

Вас також може зацікавити: