"Людина він погана, підла": Пугачова не змогла врятувати лицеміра Кіркорова

Пугачова не змогла врятувати лицеміра Кіркорова / скріншот

Одіозний співак Філіп Кіркоров, який регулярно потрапляє в скандали, мав шанс кардинально змінити характер під час шлюбу з Аллою Пугачовою.

Блогер Рустам Солнцев вважає, що Кіркоров і співати ніколи не вмів, тому публіку бере в основному епатажем, пір'ям і стразами.

Артиста Солнцев характеризує як однозначно погану, лицемірну людину.

"Кіркоров, хлопці, дурень! Людина вона погана, підла, довіряти йому не можна, він лицемірний", - заявив Рустам.

Блогер додав, що у співака був шанс стати "нормальною людиною". Для цього Господь послав йому Аллу Борисівну, але та швидко зрозуміла, "який поруч з нею півник", і довго не протрималася.

"Себелюбний півник, що займається нескінченним самозамилуванням... І стало їй огидно. Зауважте, коли вони розлучилися, Пугачова про нього говорити тепер не може і не хоче", - зазначив Солнцев.

Нагадаємо, раніше Домробітниця Люся, яка понад 20 років працювала на Філіпа Кіркорова, вирішила розповісти подробиці особистого життя співака.

Жінка зізналася, що її колишній бос (вона вже 2 роки не працює у Кіркорова) - однолюб, але міг пов'язати своє життя з багатьма знаменитостями.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

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