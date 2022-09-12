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Чарлі пальці-сосиски: про яку хворобу "говорять" руки 73-річного монарха

12 вересня 2022, 21:02

Здоров'я нового короля тепер під пильним наглядом стурбованого народу.

Король Чарльз III
Король Чарльз III - що відомо про здоров'я британського монарха / instagram.com/theroyalfamily

8 вересня 2022 року Чарльз, принц Уельський, став королем Чарльзом III, передавши титул наслідного принца своєму старшому синові Вільяму. Законним правителем Сполученого Королівства він став відразу ж після смерті своєї матері, правлячої королеви Єлизавети II, згідно з принципом "Rex nunquam moritur"(Король ніколи не вмирає). Рада з престолонаслідування оголосила про те, що король зійшов на престол 10 вересня.

73-річний Чарльз III побив кілька вікових рекордів - він є найстарішою особою, яка зайняла британський трон, а також найдовше в історії Великобританії перебував у статусі наслідного принца (попередній рекорд належав його прапрадідусеві Едуарду VII).

Зрілий вік нового монарха не може не лякати його народ, який ще не до кінця оговтався від раптової смерті Єлизавети II. Хоч він і має непогану спадковість (його батько помер в 99 років, а мати - в 96), стан здоров'я Чарльза викликає побоювання.

Зокрема турбує їх симптом, який сам король називає "мої ковбасні пальці" - опухлі пальці та кисті рук, які прекрасно видно на багатьох фотографіях.

Британський доктор Гарет Най дав коментар Daily Star про те, які захворювання можуть ховатися за цими набряками. Він роз'яснив, що набряк - свідчення того, що організм не виводить рідину природним шляхом, а накопичує її з якої-небудь причини. У разі монарха це можуть бути вікові зміни (симптом проявляється після довгого сидіння), артрит, який вразив його кисті, надмірне вживання солі або побічний ефект препаратів від високого кров'яного тиску.

Король Чарльз III
Король Чарльз III - що відомо про здоров'я британського монарха / instagram.com/theroyalfamily

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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