Колишній "авіатор" Ігор Воєвуцький отримав екстремальну військову спеціальність

Український музикант, співзасновник і колишній учасник гурту Авіатор Ігор Воєвуцький пішов служити за контрактом у квітні 2022 року. Днями він повідомив, що отримав нову військову спеціальність.
Так, у своєму блозі у Facebook воїн опублікував селфі у формі та розповів, що пройшов курс ТССС (Tactical Combat Casualty Care, тобто надання допомоги пораненим у бойових умовах - прим. редактора). Після цього він успішно склав іспит на бійця-рятувальника.
При цьому Воєвуцький зазначив, що це випробування було одним із найскладніших у його житті. Утім він цілком очевидно задоволений результатом.
"Пройшов курс ТССС і сьогодні здав іспит на бійця-рятувальника!!! Це був один з найскладніших іспитів у моєму житті!! Особливо фізично!! Практику приймають у максимально фізично-виснаженого бійця і під постійним психологічним тиском!!! Загалом за цей день зробив близько 700 відтискань, не рахуючи присідань із зброєю і постійних планок", - розкрив подробиці Ігор Воєвуцький.
Гурт Авіатор - що відомо?
Український гурт "Авіатор" був заснований учасниками проєкту "Шанс" Ігорем Воєвуцьким і Дмитром Тодорюком у 2005 році. Пізніше до них приєднався ударник Андрій Сторож. За час свого існування колектив випустив 7 альбомів і 25 відеокліпів. Ігор Воєвуцький покинув гурт влітку 2018 року.
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Раніше стало відомо, що музикант Віктор Бронюк, лідер гурту ТіК, звільнився із ЗСУ. Артист, який був на службі понад рік, пояснив своє рішення повернутися до цивільного життя.
Також пораненого актора-воїна Андрія Валенського пограбували шахраї. Про це розповів сам воїн - аферисти обманом виманили у нього велику суму грошей, яку Валенський планував витратити на лікування.
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